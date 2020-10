ISKRENA ISPOVEST MARKA ĐEDOVIĆA: Ispričao sve o porodičnoj tragediji, ovako emotivnog ga još niste VIDELI!

Nadica Zeljković i Marko Đedović su pričali o životnim događajima koji su ih promenili.

"Meni su i jedna, i druga ujna mlade poginule, jedna u saobraćajoj nesreći. Nas je dosta bilo, baba i deda su imali veliku kuću, nas 11 unučića je bilo uvek tu", rekao je Marko.

"Tako su i mene, prvo su sažaljevali kao klinku, kao otac tuče majku, pa kada sam rodila, onda su me sažaljevali jer nemam nikoga, a da sam imala, onda bi bilo da sam k*rva konobarica", dodala je Nadica.

"Neka svako sebi bira put, ja sam osetljiva kada mi neko dira dete, što se mene tiče, neka rade šta hoće", dodala je Nadica.

"Fiknuta po mozgu", rekao je Marko o Miljani.

"Đedoviću, pa ona (Kija) ne razgovara sa Matorom, pa je meni ona draga. Ko sa kim ima konflikt, mene to ne zanima, one imaju nesporazum, šta mene briga sa kim moja Kristina ima konflikt? Ja nisam povodljiva, to je jako važno", rekla je Nadica.

