MARKO OTKRIO MRAČNU TAJNU PORODICE KULIĆ: Silovao ju je i to su krili jer je malo mesto! ŠOK

Bivša dadilja sina Miljane Kulić, Klara Jankuloska, nedavno je u javnost iznela šokantne detalje, te optužila Sinišu Kulić da je navodno silovao devojke po Nišu i pretio im da ga ne bi prijavile policiji, a sada je zadrugar Marko Đedović prokomentarisao ceo slučaj i izneo nove detalje.

Naime, Marko Đedović sedeo je sa Kristijanom Golubovićem, sa kojim je popričao o slučaju i sukobu sa Marijom i Miljanom Kulić, pa se dotakao i Siniše Kulića.

- Nije znala da je meni Klara rekla, od Klarine prijateljice sestra, nju je silovao, a krili ceo život, jer je malo mesto. On ode napije se i štipka devojčice. Klara je njihova prijateljica 20 godina. On je pijan 30 godina - rekao je Đedović.

Podsetimo, bivša dadilja Miljaninog sina Željka Klara optužila je takođe Sinišu Kulić za silovanje.

- Siniša je manijak koji je silovao devojke u Nišu! Ceo grad to zna, posebno oni stariji. To je javna tajna! Drugarica mi je rekla da je pre 30 godina silovao njenu prijateljicu! Neću da otkrivam njihova imena, jer želim da im sačuvam privatnost - rekla je navodno Klara za "Informer".

- U to vreme je bilo sramota da žena bude silovana i da to javno priznaju, pa je jedna od njih zbog stida pobegla u inostranstvo! Drugoj koju je pokušao da obljubi polomio je vilicu, pa je morala da nosi šrafove. O tome govore i ljudi koji su se sa njim družili.

S druge strane, Siniša Kulić je tvrdio da Klara laže i da je zapravo njen muž silovatelj.

- To će morati da dokaže na sudu! Njen muž je bio u zatvoru zbog silovanja, a sad to pripisuje meni! Moj sudski dosije može da se proveri, imam jednu prijavu za tuču, pobio sam se s jednim čovekom zbog duga. Kakva, bre, silovanja! Čovek sam u godinama, imam porodicu, unuče, treba da se nerviram, da dolazim u sud da se svađam, ne daj Bože da napravim krivično delo! Da sam napravio to krivično delo, bio bih u zatvoru. Sve ovo radi jer sam je raskrinkao da je ukrala prsten.

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

kurir.rs

Kurir