POZLILO MU OCU MILJANE KULIĆ! Hana laže za sve pare! Kako je nije strah od Boga! DRAMA U NIŠU

Siniša Kulić se oglasio za domaće medije, jer je bio vidno iznerviran navodima i tvrdnjama Hane Gvozdenović, i prema njegovim rečima, iznela je brdo laži:

Siniša Kulić se oglasio za domaće medije, jer je bio vidno iznerviran navodima i tvrdnjama Hane Gvozdenović, koja je u emisiji ,"Zadruga - Izbacivanje" kod voditeljke Dušica Jakovljević, prema njegovim rečima, iznela brdo laži:

foto: Printscreen Premijera

- Laže, nema izlaska bez prisustva roditelja, drugo, kaže da sam stajao desetak metara od kuće, to je isto laž! Ona nije bila maloletna, nismo mogli da je sprečimo, ona je bila punoletna. Kakva milicija, koji to rad policije ona dovodi u pitanje? Da je tukla, tukla je. Sreća njihova, Marija i Miljana nisu to htele da mi kažu i bolje je to što mi nisu rekli - kaže Siniša i dodaje:

- Ja sam se toliko iznervirao tim lažima. Lažu, pa poreknu! Milica Kemez može da potvrdi ovo pred ulazak, na ulazu, Milica i ja smo pili kafu, on mi se javio kulturno, pozdravio sam ga. Ja ga nisam prepoznao, jer je oćelavio. Završili smo sa kafom, ja sam se pozdravio sa Milicom, pozdravili smo se kulturno. Ja ga nisam uznemiravao. - rekao je Siniša, pa dodao:

- Da smo napravili krivično delo, policija bi nas sankcionisali. Miljana je tada imala 19 godina, bila je punoletna. Maloletno dete smo puštali, kaže ona, ona jeste odlazila tamo, ali je bila kod našeg prijatelja koji je primio kao svoju ćerku. Jeste Miljana prolazila taksijem, sad ispada kako je Miljana nju udarila, što to nije rekla pre godinu dana, nego sada? Zašto je on ušao u rijaliti? Ko radi, on ne ulazi u rijaliti. Kada je mene pozvao prijatelj da dođem po nju, on je meni rekao da je ona toliko plakala i odvezena je u bolnicu. Ljudi su pozvali nas iz bolnice, da je bila toliko potresena, da je spavala i rekli su nam da je vodimo kući. Posle toga, kada smo se doveli, Marija je pričala sa jednom našom prijateljicom da ide na ispitivanje, da je to ta kriza! Hana laže za sve pare. Samo bih je pitao kako je nije strah od Boga?! - izjavio je Siniša.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs/pink.rs

Kurir