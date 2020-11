ĆALE NIJE VEROVAO DA ĆU POSTATI OTAC! PROVALIO SAM DA JE PAULA KLINKA: Toma Panić otvorio dušu o rijaliti ljubavi i SINU (VIDEO)

Toma Panić pio je svoju prvu jutarnju kafu sa Ivanom Šašić, te joj je prepričao jedan razgovor sa sad već bivšom devojkom Paulom Hublin.

"Kada izađeš, ti nemaš trenutno. Kao i jednom kad mi je Paula rekla, ja sam tada video da je klinka i da ne razmišlja. Kaže ona meni čim izađemo da idemo u hotel na sedam dana, okej, ako konta da ću ja, ali kada ne budemo zajedno, gde će ona? Kaže u hotel. I onda kontaš da neki ljudi olako shvataju neke stvari i da ne razmišljaju", ispričao je Toma.

Toma Panić setio se i nekih detalja o svim sinu Longu, kog je dobio tokom vanbračne zajednice sa Nadeždom Biljić.

"Ja ga uhvatim i on kao majmunče se digne, sam se drži, rukama, sve. Živahan je na tatu. Deca rastu, ide život i to je to. Moj ćale nije verovao da ću postati otac, šanse nije bilo", dodao je Panić.

Kurir.rs/K.Đ.

