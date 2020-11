Milan Janković Čorba prepoznatljiv je po svojim šalama, koje su često mnogima i neumesne.

Aleksandra Nikolić našla se na njegovoj meti provokacija, pa je završila uplakana, urlajući na njega.

"Stalno mi to pominješ! Dokle? Shvati da me to boli! Tuska-Bujanovac, dokle? Ne mogu više to da slušam!", vikala je Aleksandra kroz plač.

"Dobro, izvini, samo još danas. Uzmi da jedeš", nastavljao je Čorba.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir