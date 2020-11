BILJIĆEVA VIŠE NEĆE DA ĆUTI TOMI: Panić izneo sav prljav veš o Nadeždi, a njen odgovor će ga postideti! (VIDEO)

Toma Panić ne prestaje da iznosi prljav veš i svog privatnog života, a pre nekoliko dana izjavio je kako je njegovoj nevenčanoj ženi Nadeždi Biljić uvek bio važniji njegov p*nis, nego njihovo dete.

Nadeždu imala brutalnu poruku za Panića.

- Kada sam rekla da sam okrenula novi list pre nekoliko nedelja, zaista sam to mislila. Svi koji poznaju dešavanja iz mog života otkako sam kročila na javnu scenu znaju da sam svašta nešto preturila preko leđa i da malo šta može da me slomi potpuno. Jedino što nikada, ali baš nikada neću dozvoliti jeste da se spominje to kakva sam majka svom detetu. Pogađa me sama pomisao da moj nevenčani suprug može da uzima to u pitanje ili govori da mi je ikada bio preči od našeg sina. Ne moram ni govoriti koliko je ružno, žalosno i nefer da čovek koji je ženu i dete prodao zbog parčeta mesa govori o tome da je ikakvo parče mesa meni bilo prioritet. Svoju prošlost, greške i odluke sam nosila isključivo na svojim leđima, ne na tudjim, a to je ono što bi ne samo on nego mnogi mogli da nauče od mene koju nazivaju ludom i sramnom.Pa neka budem najgora, spremna sam da se nosim sa svim situacijama u kojima se nadjem.

Sin je moja snaga za najgore i najbolje.

- Nijedan partner nikada ne bi mogao da mi bude preči od njega, a Toma odavno ne može to da kaže za sebe. Tu ću staviti tačku na ovu priču - rekla je Nadežda.

