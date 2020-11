POKUŠAĆU DA VRATIM TVOJU MAMU, POGREŠO SAM, VOLEO SAM ŽENE I KOCKU! Janjuš se obratio ćerki na POSEBAN DAN, pa se javno POKAJAO!

Marko Janjušević Janjuš obratio se ćerki Kruni, kojoj je danas rođendan.

- Obećao sam da ću pokušati da vratim tvoju mamu, pokušaću da to uradim. Jesam pogrešio, bio sa mnogim zadrugarkama, moj život je bio takav, voleo sam žene, kafanu i kocku. Ja ne bežim od toga. Bio sam loš, ali se kajem. I da sve to izgubim zbog čega? Nikada više neće Ena doživaljavati šta je doživljavala, boriću se za nju do kraja života. Znam da me voli i da mi je izašla u susret sada kada mi je bilo teško. Ja je volim i boriću se za nju. Kruna zaslužuje da živi sa mamom i tatom, znam kako je bilo dok smo bili razdvojeni. Jedini mi je cilj da vratim svoju ženu - rekao je Janjuš.

- Kako ti je u izolaciji? - glasilo je pitanje za Janjuša.

- Malopre smo se posvađali, provocirala je, to je osoba koja maltretira. Znam da će da me provocira, ali me ne interesuje. Ne znam kako da objasnim, ja samo kroz ironiju mogu da dobacim, nije ništa zaslužila od mene. Ona je najveći lažov koga sam sreo u životu. Sve što kaže, laže. Tresem se kada se spomene bilo šta oko nje. Maltretirala je i moju porodicu. Jesam se tukao sa njom, ne tukao, nego... Maltretiranje, kao što je bilo u "Zadruzi", zabijala mi je nokte, ja sam morao da joj povučem uši, doživeo sam trista puta nervni slom od nje. Bacala se po šinama, skakala kroz terasu. Ukrade mi telefon, pa beži po ulici i viče: "Upomoć" - govorio je Janjuš.

On se dotakao i bivše ljubavnice Maje Marinković.

- Vidi se po njenom smehu koliko je zlobna. Ja sam doživeo strast sa njom. Što se tiče novca, ona je samoinicijativno meni davala, to 300 evra kada nisam imao dinara. Posle mi je prebacivala, ja sam vratio. Na mene nije potrošila ni 150 evra. Ne znam da li je jednom, dva puta platila nešto. Na poligraf mogu da idem samo ako bude jedno pitanje, da li je sve što govorim istina - govorio je Janjuš.

