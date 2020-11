GOVORIO JE DA DEFINITIVNO NE ŽELI VEZU UNUTRA! Kenanov brat progovorio o njegovom odnosu sa Rialdom, otkrio šta misli o SNAJKI

Kenan Tahirović nedavno je započeo vezu sa Rialdom Karahasanović pred kamerama rijalitija, a sada se tim povodom oglasio njegov brat.

"Ja kao njegov brat sam najiskrenije i više nego presrećan sto se Kenan tamo pokazao na način na koji se pokazao. Očigledno je da on tamo nije otišao da glumi, petlja, svađa se ili slično, nego da je jednostavno onakav kakvog ga svi mi vani zapravo i poznajemo. Kenan nije konfliktna osoba i nema tu neku potrebu da sebi uzdiže ego, dokazujući se bilo kome", rekao je njegov brat.

foto: Printscreen

Osvrnuo se i na Kenanov, na početku, turbulentan odnos sa Rialdom:

"Što se njegove veze sa Rialdom tiče, najiskrenije, u prvim momentima sam bio stvarno iznenađen jer mi je pred ulazak govorio da definitivno ne želi unutra da ulazi ni u kakvu vezu. Naravno, on u svemu što radi, a što ne vređa i šteti bilo kome unutra ima moju apsolutnu podršku i za mene nema ništa lepše nego videti ga srećnog i nasmejanog, kakav trenutno jeste uz Rialdu", objasnio je on i dodao:

"Sto se Kenana vani tiče, mogu reći da oni koji ga poznaju njega poznaju ovakvog kakav jeste i da njegovo ponašanje unutra ne odstupa mnogo od onoga što gledamo u Zadruzi. Razlika je da bi on vani verovatno bez neke svađe definitivno ignorisao neke osobe koje se ponašaju neprikladno, ne samo prema njemu, ali unutra jednostavno shvata da je to nemoguće, jer oni ipak šta god da se desi dele isti krov nad glavom. Što se tiće tih „najava“ i očekivanja nekih zadrugara da je on švaler, ženskaros i slično, mogu reći da mi je to stvarno smešno, jer su neki izgleda zaboravili razliku između stvarnosti i fikcije. On lično nigde u medijima nije, niti bi ikada tvrdio da je on neki „zavodnik“, tako da je to jednostavno samo neko pogrešno iščekivanje od strane ljudi sa strane koji su, možemo reći, naseli na sve te naslovnice i komentare o njemu", dodao je Kenanov brat.

