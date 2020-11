O NJIHOVOJ VEZI SU SVI BRUJALI, A SAD ZAJEDNO ULAZE U RIJALITI! Kontroverzni par stiže u Belu kuću, sprema se HAOS!

Odnos Ivane Krunić i Baneta Čolaka dugo je intrigirao javnost, s obzirom da su često raskidali, a nakon izlaska iz rijalitija tvrdili su da su raskinuli.

Kada je Ivana prvi put napustila rijaliti, ona je putem video poziva raskinula sa Banetom, iako je on očekivao da će biti zajedno i kada on napusti Belu kuću. Čak i kada se Ivana vratila u "Zadrugu", dolazilo je do svađa između njih, pa su čak i posle završetka rijalitija nastavili da je peckaju.

Krunićeva je za medije izjavila kako je definitivno stavila tačku na vezu sa Čolakom, ali su često viđeni u javnosti zajedno, aiko su govorili da su samo prijatelji.

Njih dvoje uskoro će postati novi stanovnici Bele kuće, a nema sumnje da će po ulasku napraviti opštu pometnju.

