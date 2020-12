BORA SATERAN U ĆOŠAK I PRIZNAO SVE! Otkrio sve detalje o NOĆI sa Mirelom, Milica se skroz POGUBILA (VIDEO)

Milica Kemez prišla je Bori Santani kako bi popričali o njihovom burnom odnosu, njegovoj aferi sa Mirelom Kemez, kao i sukobu sa Erminom Pašović.

Ermina je otkrila tokom emisija da zna sve detalje, koje može da iznese, šta se desilo u stanu, kada je Bora proveo noć sa Mirelom, zbog čega je on potpuno odlepio.

- Ona je energetski vampir koji želi ovo, a Mirela zbog ovoga što mi je uradila sa njom je završila sa mnom! - rekla je Milica.

- Što se ne oglasi, da znam, da joj lupim šamar, da kući idem! - odbrusio je Bora.

- Što da se oglasi, ako znaš šta je istina? - upitala se Kemezova.Ne mogu da kažem dok se ona ne oglasi, ja sam rekao svoju isitnu! Nje se otac odrekao! - zapenio je Bora.

- Koje osobe spominje? - upitala je Milica. - Ne znam, neka kaže, da vidimo šta ona to zna, ima da kaže sve! - tvrdio je zadrugar. - Bora je tražio tri svedoka, za koje je Ermina tvrdila da ima.Mireli i tebi bih kosti slomio, meni je žao Milice. Ermina je rekla da ovo nije rekla, ona je rekla da je to ispričala, jer da je rekla ranije da ti nikada ne bi ušao - rekao je Đedović. - Jesi li rekao nekome to? - upitala je Milica.

- Ne, ti znaš da sam se ja dogovorio pre tebe - tvrdio je Bora.

Potom je Bora u razgovoru sa Markom priznao da je možda bilo nešto spontano između njih dvoje.

- Što bi ona rekla da jesi, ako nisi? Šta može u njenoj glavi? Crni Boro - komentarisao je Marko. - Ja se ne sećam da jesam... da nisam... Stvarno se ne sećam! - Kako si vozio automobil, ako se ne sećaš? - bio je sumnjiv Đedović. - Ja se nisam probudio kod nje, nego u drugom stanu sa dve ribe i Resom. Možda sam ja bio kod nje na pola sata, sat... - otkrio je Santana.

