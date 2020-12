BORA SANTANA BRIZNUO U PLAČ! Ermina ga urnisala, progovorila o tužbi, a onda ga ubeđivala da sve PRIZNA: On PLAKAO kao malo dete!

Bora Santana nije mogao da da dođe sebi, pa je briznuo u plač zbog afere sa Mirelom Kemez, a zadrugari su se okupili oko njega kako bi ga utešili.

Ermina Pašović koja je najavila tužbu protiv Bore, jer joj je psovao dete, prišla mu je kako bi se pomirili.

foto: Printscreen/Zadruga

- Borice, ej, 'ajde smiri se, izađi napolje i smiri se! Ermina, kaži mu da nećeš da ga tužiš! - pričala je MIljana.

- Skloni mi se s k*rca! Boro, hoćeš li sa mnom da pričaš? Zagrli me! Boro, ako ti šta znači, ja te stvarno tužiti neću. Ja sam samo htela da ti nanesem bol kao i ti meni. Boro, napolju se sve to zna, kada budeš izašao, videćeš koliko sam te branila, pitaj Milana nek ti on to potvrdi. Priznaj, Milica ako bude htela nek ti oprosti. - rekla je Ermina.

- Ja u to ne verujem, meni je to previše bolesno da bih poverovala - rekla je Tara Simov.

foto: Printscreen/Zadruga

- Koje troje ljudi ti je reklo? - upitao je Bora.

- Ne mogu da kažem, ja ću ti to reći napolju, Boro istina je, videćeš da jeste istina. Još si sam rekao jednoj ženskoj osobi, kojoj nisi smeo da kažeš nikako, a ona je odmah proširila dalje - rekla je Ermina.

- Sve isričaj i budi Tito, šta god da se desilo, nešto fali, ne bi se ti osećao tako, ne možeš ti mene isfolirati. Da je najgore - reci, ovako ispada da non-stop lažeš, lepo ti je Milan rekao, to ti je rešenje, da kažeš sve, samo to i ništa više - rekao je Zola.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir