ERMINA PAŠOVIĆ RASKRINKALA BORU! Iznela detalje njegovog odnosa Miličinom sestrom Mirelom, a evo šta se dešavalo u njenom STANU!

Bora Santana je ustao za crnim stolom da objasni svoje ponašanje pred kraj raspodele budžeta Milice Kemez.

- Da sam vođa, ja bih njoj dao prvi. Bacio sam ne zbog nje, nego jer su se bunili (Đedović). Tomović nije spominjao da treba da vratim, zato nisam tad bacio. Ja znam od prvog minuta da će mi dati veći budžet. Nisam hteo da je ponizim i da joj vratim novac. Đedović je kukao zbog novca - započeo je Bora.

- Ja sam bio blaži od Tomovića. Rekao sam da sam ja bio na tom mestu, da bih uradio to i to - dodao je Đedović.

- Ja nju nikada ne bih mogao da ostavim na cedilu - dodao je Santana.

- Rekao si da je nikad nisi nazvao k*rvom, odmah je izašlo nekoliko klipova - ispričao je Milan.

- Pričao sam tad u afektu. Nisam tad mislio kao prostitutka, nego kao kad se svađaš, pa kažeš k*rvetino. Ja za nju svake nedelje uvek nešto odvojim i svaki put nešto dam. Ona dobro zna zašto mi je dala taj budžet. Hteo sam da vratim, da podeli drugim ljudima, da joj ne bi prebacili. Ne bih se ljutio da mi je dala 1.000 dinara. Nisam mislio kad sam rekao da je k*rva da je prostitutka, u afektu mi je izleteo. Maji, Mini, Zerini, tako mi izleti kad se svađam - rekao je Bora.

- Tebi je Milica devojka, ne možeš da stavljaš u istu ravan devojke! Milica, pa nekoliko mesta prazno. I Milici nije problem Mirela, boli je k šta Bora kaže - poručio je Lepi Mića.

- Nije istina - uzvratila je Milica.

- Boro, ti svaki dan pričaš druge priče o Mireli - istakao je Milan.

- Ako sam rekao da nikad nisam imao s*ks sa njenom sestrom, to je kraj! Bili smo, sedeli, družili se, s*ks nismo imali. Ako se do prvog januara njena sestra ne oglasi, sve ću ispričati - dodao je Santana.

- Pa zar nisi sve ispričao? Milica nikad ne može da pređe preko ovoga jer sumnja, to je sumnja koja će uvek ostati - dobacio je Đedović.

- Sešćemo van kamera nas troje i sve ćemo rešiti. Neka uđe Mirela na tri dana, sedam da objasni sve, kao Banetova majka - pričao je Bora.

- On (Bora) ju je i zvao da uđe - otkrio je Milan.

- Ovako, bio sam u stanu, ali nisam spavao sa njom - priznao je Santana.

- Prvo si rekao da nisi ni spavao - prebacio je Đedović.

- Ovako, Bora je rekao nekim osobama da je imao sa Mirelom manuelno zadovoljavanje. Da si ti njoj, ona tebi. Ja sam rekla, ako je to radio, onda je imao i s*ks. To je iz njegovih usta došlo, neću treća lica da uvaljujem. Iz vaših usta je to izašlo, čula sam na spikerfonu, neću da kažem ko je od vas dvoje rekao. Čula sam svojim ušima - otkrila je Ermina Pašović.

