VOLIŠ SVOG DŽELATA I IMAŠ PROBLEM! Zadrugari osuli drvlje i kamenje po Kemezovoj, najstrašnije su je osudili zbog jedne STVARI!

Nakon što je Milica Kemez podelila budžete, dala je reč zadrugarima da prokomentarišu njenu raspodelu, pa su je osudili zbog ponašanja prema Bori Santani.

- Vi ne kapirate moje probleme, nemojte da se igrate sa mnom, ljubi vas brat - poručio je Ša.

- Meni si dala mali budžet, njemu (Bori) veliki. Tu sam te čekala, tu si pokazala ko si. Isfejkirana si, lažna i zlo - ustala je Ermina Pašović, a onda je krenuo Vladimir Tomović:

- Sve vreme tvoje podele razmišljam. Pružio bih ti ruku da si dala Bori mali budžet ili ostavila veliki sebi. Ako tri trčanja u prodanvicu može da te navede da zaboraviš na sve one stvari, onda ti nemaš postojanje na ovom svetu. Milice, moraš da shvatiš jednu stvar. Najlakše je potrčati do prodavnice, ali treba da obuzdaš jezik kad nekoga poštuješ i da budeš na delima dobar. Najmanji problem je da daš nekome kad ti je teško. To rade i rijaliti neprijatelji. Da li ću ja da te osudim zbog njegovog velikog budžeta, to je najmanje bitno. Postoji sud naroda i ogledalo u koje treba da se pogledaš. Ako ti je osoba koja ti je prevrtala grobove najmilijih, nazivala k*rvom, potencijalno bila sa tvojom sestrom, a meni si rekla da to misliš... Ako ti je time pokazao da ima kredibilitet ljubavi... Daješ sebi najveći auto-gol koji si ikada dala u rijalitiju. Počinješ da voliš svog dželata i definitivno imaš problem. Nije luda tvoja sestra, ti si najteži slučaj u ovoj kući. Osoba sa kojom si bila u emotivnom odnosu i koja ti je prevrtala grobove, ne zaslužuje ništa osim pogleda prezira - istakao je Vladimir.

- Ja njoj nisam izvrtao grobove, psovao sam majku i oca - skočio je Bora.

- Kad nekome psuješ mrtve, to je to, nisi to tako rekao. Izvinite, nervozan sam, prvi put idem da popijem posle šest godina i idem u izolaciju večeras, popiću 20 piva - govorio je Tomović.

- Ovo je najluđa podela u "Zadruzi 4". Ako sam pristrasan, pristrasan sam samo prema tebi. Ja sam se sa prijateljima ovde posvađao, Tomović, Zola... To nije pristrastnost, nego realnost. Dobro moraš da paziš šta pričaš na televiziji, ove godine sam najrealniji. Ne bih ti zamerio ni da si mi dala mali. Smatram da si se pogubila u dodeli budžeta. Ja tebi sve oproštam, sad sam rekao i Vladimiru da te ne komentariše, a bio je blag šta je sve hteo da kaže. Što se tiče tebe i Borivoja, videla si da se u poslednje ne mešam, ali vi ste ozbiljni bolesnici, koji treba da se lečite. Vi ste najstrašnije posrnuli. Hrišćanski je oprostiti, razumem to, ali... Alo... Ako smatraš sve to, zaledi odnos i do dokaza (za Mirelu) nema kontakta. Status kvo! Zauzmi status kvo, bez ikakvih emocija. Svako je nevin dok se ne dokaže krivica, ali postoji sumnja, a dok postoji sumnja, treba da budeš vrlo oprezna! Moralna si ništavština, ti njega osuđuješ... - poručio je Mića.

- Samo za laž, ali ne za postupak, jer ja u to ne verujem - ubacila se Milica.

- Ali te ta laž dovodi do sumnje! Led, status kvo! Zaledi svoje stvari do odleđavanja. Što se tiče ostalih prijateljica, izjava za Taru je smešna. Rekla si tu sam za tebe, ali vidimo se na sudu. Što se tiče Ermine, za neke stvari, ako kaže ti si to, to i to, tužiš ih za to... Čim se buniš i skačeš, tu nešto ima. A ono za šta si je najviše kudila, za to je bila u pravu! Ja sam tu za tebe i da si najgora, ali ti kažem jedno. Zbog svog dobra i zdravlja, moraš jednom u životu da razmišljaš. Opet ispadaš budaletina. Može tebi da kupuje ko šta hoće, da te kuje zlatom, od tih stvari se ne živi. Ako ti kupuješ mir sa Tarom, možda i neko (Bora) kupuje sa tobom. Najbolje da se ućutite i ne pričate ništa. Ovaj budžet je pokazao da je u tebi lavina. Bora tebe treba da pošalje na giljotinu očigledno. Gubiš kredibilitet. Poseduješ sve da budeš omiljena, gubiš validnost čim se pomenu stvari sa Borom - dodao je pevač.

