SVE JE MOJA KRIVICA! Bora otkrio detalje AFERE sa sestrom Milice Kemez: A evo šta mu bivša nikad neće OPROSTITI! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", Bora Santana dobio je pitanje vezano za sestru Milice Kemez.

"Zašto na vreme nisi ispričao Milici Kemez šta je bilo sa Mirelom?", glasilo je pitanje.

"Plan je bilo da joj kažemo zajedno. Da sam ja to rekao u startu ko zna kako bi to bilo, ja jesam kasno rekao sve, krivo mi je i zbog Milice i njene sestre. Ne mislim da ima nešto loše kod toga što sam se družio sa Mirelom. Ja se izvinjavam i Milici i Mireli. Milica nije bila ozbiljna kada je rekla da se odriče Mirele preko novina, to je sve moja krivica", rekao je Bora i dodao:

"Ona je meni zamerila što joj nisam rekao. Povredilo ju je što sam je slagao".

"Mene su prošle godine razapinjali, jer sam imala odnos sa svojim dečkom, a ovde se rade deset puta gore stvari. Po mom mišljenju su Maja i Alen tema koja je ostavila najveću tragediju, kada je stiglo pismo, ja sam mogla da se onesvestim od tuge i bola, posle čega ne bih mogla da budem ni sa kim narednih deset meseci, imala bih neki stid u meni. To što kažu žena kada izgubi stid, izgubila je sve. Nema privlačnosti, nema ni nekog stava, ni ničega. Ovde radite deset puta neke stvari, nego što izgovorite. Ja Boru osuđujem, jer me je lagao, ne mislim da su imali išta, ali da su završili sa mnom, jesu", rekla je Milica pre nekoliko dana o njihovoj aferi.

