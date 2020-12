BORA URLAO IZ SVEG GLASA ZBOG MINE I ĐOLETA! Santana kipti od besa, psuje i PRETI, nastao opšti HAOS! VIDEO

Nakon čitanja pisma, kojim je Veliki šef obavestio zadrugare da su kažnjeni zbog kršenja pravila, takmičari određeni za kupovinu pojurili su ka prodavnici.

Bora Santana dobio je napad besa jer su pre njega u prodavnicu ušli pre njega Mina Vrbaški, Fran Pujas i Đorđe Milutinović, pa je počeo da psuje i da preti.

- Sve ću da im polomim. Mini k*rvetini, Franu i Đoletu gladnoj godini. Mina ozbiljna k*rvetina, nema ko je nije j*bao. Da neće Tomović i Đole da te brane? Sve ću vam baciti - gorio je Bora.

- K*rvo jedna smrdljiva, veća ti p*čka nego porodilji devet Jugovića. Treba Mensur da dođe da te bije k*rcem po čelu, na to si navikla. Kome ćeš ti preko reda? Sve ću vam uzeti. Nisi trčala dok se nisi pomirila sa Tomovićem... Šta očekivati od k*rve. Mensur je to lepo rešio, k*rcem po čelu - urlao je on.

