ANĐELO OSTAVIO SANJU! Pao raskid uživo, Stankovićeva završila u SUZAMA: A ona je sve vreme TEŠILA! VIDEO

Sanja Stanković nema sreće u ljubavi, pa je i vezi sa Anđelom Ranković došao kraj.

Naime, Anđelo je pozvao Sanju da razgovaraju, a potom joj je saopštio da ne želi da nastave vezu pred kamerama u rijalitiju.

"Ne mogu da pružim sve ono što ti treba da dobiješ. Ja se trudim, dajem svoj maksimum, ali nisam u tom stanju. Možda je trebalo da razmisim kad smo ulazili u ovo. Kako sam ja mogao da znam. Ono što je sigurno je da smo i ti i ja želeli ovo. Samo je problem, ja ne želim tako. To nije u redu. Da smo napolju sve bi bilo totalno drugačije, to je sigurno", počeo je on, pa dodao:

"Ovde i kad se smorim, kad me uhvati depresivna faza, više volim sam sebi to da radim, nego da i ti budeš tu i da uništavam tebe. Gušim te i gušim nas",

"Ali ja sam htela da budem tu. Ja sam aspolutno svega svesna", ogovorila je Sanja, ali on je ostao pri svom.

"Da, ali ima još sedam meseci."Nakon toga, Sanja se požalila cimerki Jovani Ljubisavljević, pa potom počela da plače.

"Meni je sinoć bilo teško, on plače, ja mu brišem suze", pričala je ona.

"Ispao je fer", rekla je misica.

