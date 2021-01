KRISTIJAN GOLUBOVIĆ SE OBRATIO SINU LAZARU: To je 20 i neki rođendan, Badnji dan, Božić kako nisam sa njim! ŽAO MI JE! (VIDEO)

Voditelj Bora Santana je čestitao svima Badnje veče. Potom je pozvao Kristijana Golubovića, koji je čestitao svom sinu Lazaru rođendan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja bih svom sinu čestitao rođendan. Imam ovde jednu sliku, nekoliko meseci pre nego što se rodio. Ja mlad, lud. Danas mi je stigla torta i slika, zahvaljujem se puno. To je 20 i neki rođendan, Badnji dan, Božić kako nisam sa njim. Žao mi je, šta mi se izdešavalo u životu i šta me sprečava. Dajte mu kićanović da kupi šta želi i uživa. On ima svoj život, devojku, nema ni k od kriminala - poručio je Kristijan.

Kristijan je potom pričao o božićnim običajima, a zatim je i Čorba poželeo Lazaru srećan rođendan i poželeo mu da se ostvari kao otac, a Kristijanu kao deda. Čorba je imao i muzičku želju za Kristijanovog sina, pesmu "Kletva Lazareva".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir