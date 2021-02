LAZARE, AKO IZGUBIM TEBE, ISTO MI JE KAO DA SAM IZGUBILA ŽELJKA! Miljana priznala Zoli da oseća BOLESNU LJUBAV prema njemu!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola nastavili su svoj razgovor o pomirenju, te je Kulićeva istakla koliko želi da obnove svoju vezu, dok je Zola govorio da želi da se promeni.

"Nisam prema tebi bio muškarac onakav kakav treba da bude", rekao je Zola.

"Pričaju da si me iskorišćavao, ali nisam, nego ti nisi imao. Možda je ovo neka bolesna ljubav, ali ja kad izgubim tebe, Lazare, isto mi je kao da sam izgubila dete. Da vidim kad ti budeš imao para, da vidim kako ćeš se ti ponašati prema meni", pričala je Miljana kroz suze.

"Znaš i sama s koliko novca smo raspolagali u nekim situacijama. 20 evra nisam uzeo, a mogao sam da uzmem i 500, a da ne kažem", nastavio je Zola i savetovao Miljanu da treba njega da sluša kako bi opstali zajedno.

"Hoću da me slušaš, smatram da sam psihički mnogo stabilniji od tebe. Pametnije razmišljam o nekim stvarima. Trudiću se da što više pokazujem to zbog sebe. Slušaj me, i radi onako kako ti ja kažem. Uvek imaj emociju u glavi. Uvek razmišljaj o svom detetu. Ako izguraš ovih 5 meseci zbog svog deteta, ti si mnoge stvari ostvarila. A mene isto deli 5 meseci da rešim neke stvari u svom životu".

"Što ne bismo sledeće sezone opet ušli zajedno sa Željkom, imaćeš motivaciju ako zaradiš", dodala je Kulićeva.

