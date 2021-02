OSEĆALA SAM SE KAO DA SAM IZGUBILA SVE NA SVETU! Mariji se srušio ceo svet zbog Miljaninih UVREDA, preko ovog neće moći DA PREĐE?!

Marija Kulić rasplakala nakon predavanja svoje ćerke Miljane Kulić, pa je rešila da joj odgovori na sve.

- Ja sam se osećala kao da sam juče izgubila sve na svetu, posle svih uvreda na moj račun, nakon toga što se Miljana složila da je Zola sa njim bio iz koristi, da se ona sada pomiri sa njim. Pustila sam je da odboluje sve to. Ona ne razmišlja o sebi, ženskom dostojanstvu, ja nikoga ne bih klekla da molim, ni za život, a ne muškarca za ljubav - počela je Marija.

foto: Pritnscreen

- Sa njegove strane ničega nije bilo, ona se samo odjednom našla na kolenima u rehabu i molila ga da joj oprosti ne znam ni ja šta. Juče nisam imala snage da ustanem, jer ne znam šta se dešava u njenoj glavi. Juče sam joj dala 1000 dinara, a sakrila svoju ušteđevinu, mislila sam da joj je bilo dovoljno, da mu pokloni i to. Šta se desilo... Meni Mina danas kaže da su oni kockali i non-stop donosili pare. Ja pogledam, moj neseser prazan. Moja ćerka je lopov! Kad se budem uverila da vi možete da čuvate Željka, on će biti sa vama, do tada ne - vikala je Marija.

foto: Pritnscreen

- Ako se pomirimo, Miljana će biti tamo gde sam ja - ubacio se Zola.

- Sa tobom uopšte ne želim da pričam. Ona je juče bila kockar. Da bi moja ćerka bila srećna, napraviću od sebe budalu i popiti kafu sa njim - rekla je Marija.

- Ona je meni rekla da je taj novac njen. Bolje da se kockamo, nego da se svađamo - pravdao se Zola.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir