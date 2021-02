TARA SIMOV NAKON SUKOBA SA REPEROM POPRIČALA SA ĐEDOVIĆEM: Ja sam njemu rekla da nismo zajedno, on je protumačio da JESMO! (VIDEO)

Nakon drame sa Nenadom Aleksićem Ša, Tara Simov je porazgovarala sa Markom Đedovićem.

- Pa, šta vi ste zajedno sada? - pitao je Đedović.

- Pa tako je on protumačio. Ja sam njemu rekla da nismo zajedno i da me briga. I on kao: "Pa dobro ja sam to protumačio tako" I ja u fazonu, da je on to pomislio da je zato jer me je liznuo - dodala je Tara.

- I on to sve tako priča? - pitao je Đedović.

- Da, ali s aonim kočenjem. I sve me vraća na Kristijana, na onu tuču, i to je radio i danas u pušaoni -rekla je Tara.

- Šta on kaže za Ivanu? Sada ne znam šta, vi više ne možete da se operete. Gde je mozak u svemu tome? - pitao je Đedović.

- Moja želja je ostala na ovome - otkrila je Tara.

- Videćete kada vas titluju sa klipovima, vi ste sada rekli sve - objasnio je Đedović.

Nakon toga, reper je opet došao do njih, ali Simova nije bila raspoložena za razgovor sa njim.

- Opet lupetaš gluposti, koji ku*ac brate? Vidiš do čega je došli brate - dodao je Ša.

- Ako ti kažem da smo završili, zašto prilaziš? - vikala je Tara.

Kurir.rs/M.M.

