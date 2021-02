NAKON POMIRENJA KARIĆA I MISICE, OGLASIO SE OSMAN! Stefanov tata ne krije sreću zbog sina i snajke, uputio JASNU poruku! (FOTO)

Otac rijaliti učesnika Stefana Karića, Osman, redovno prati rijaliti u kom se njegov sin nalazi. Osman je poznat kao osoba koja uvek ima duhovit komentar, a njegove današnje objave sa Instagrama privukle su veliku pažnju.

Nakon što je Jovana Ljubisavljević pre nekoliko sati otkrila da se pomirila sa Stefanom, Osman je podelio snimke svog sina i snajke uz reči:

- Možete da ih volite, da ih mrzite, ali ne možete da ih ignorišete. Samo isfrustrirane duše mogu da im p*še - bio je jasan stariji Karić. ,

Podsetimo Jovana Ljubisavljević nedavno je priznala da se pomirila sa Stefanom i otkrila šta su problemi njihove veze:

- Razgovarali smo i shvatili da je previše ljudi protiv nas, kao da neko ne želi da mi budemo srećni. Ja sam spremna da se založim za taj odnos. Sinoć smo se pomirili, želim da shvati da nisam kao njegove bivše zbog kojih ima taj problem. Sad ću imati i Rialdu na leđima, koja mi je rekla da će komentarisati stalno moju temu. Ja kopam i rukama i nogama za nešto što je moje. Ja sam ovakva i neću se menjati. Ljudi stalno potenciraju da nisam samouverena, ali se on i ja negde podudaramo, a on je muško, pa je jači. On je najveće muško, jer je sa mnom. Neću da potiskujem svoje stavove, da bi on bio veće muško. Ja pratim svaki Stefanov korak, ali je to normalno, jer je on moj dečko. Opet je ispalo da sam ja potencirala taj odnos, ali smo odlučili da uživamo u trenutku. Imam utisak da su zadrugari generalno na njegovoj strani, žene kao da imaju pik na mene, celu priču - rekla je Ljubisavljevićeva.

Kurir.rs/S.M.

