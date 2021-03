RASKINULI TARA I ŠA! REPER SE POJEO OD LJUBOMORE: Naći ću devojku koja se neće lerati sa drugima! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša razgovarali su u izolaciji, a on je ponovo pokrenuo priču o njenoj komunikaciji sa Čorbom.

"Normalan sam, to će da ti svako kaže. Mene to iritira i toliko tera od tebe, dok ne skapiraš sama neke stvari", govorio je Ša.

foto: Printscreen

"Guši me to tvoje smaranje", nastavila je Simova.

"Ne bih te gušio da to ispoštuješ. Kada bi sama shvatila, ne bih ti naređivao. Ili si debil ili te boli k*rac. Ako si sa mnom, postoje takve stvari", dodao je reper.

"Sa Čorbom sam pričala jer me je Maja zamolila, posle smo se nadovezali... Kao izađi dok je on tu... Rekao si mi da izađem kad je on ovde i da se pravim da spavam. Ti stvarno imaš neki problem", istakla je Tara.

"Nemam, ja nikad nisam nikog morao ovako. Smeta mi taj vid komunikacije i to je to. To mi smeta odavno. U mene čovek može uvek da bude siguran. Na Čorbine takve priče nećeš da se nadovezajuš ili ćeš da radiš šta hoćeš. Meni ne treba ološ da se lera sa drugima, a da je sa mnom. Naći ću devojku koja neće da se lera sa drugima", poručio je on.

"Ja ću da nađem dečka koji nije bolestan", uzvratila mu je Tara.

Nakon svađe Tare Simov i Nenada Aleksića Ša zbog Milana Jankovića Čorbe, tačnije njegove komunikacije sa Tarom, u sobu za izolaciju je upao upravo on.

Čorba je sa njom diskutovao o ovoj knjizi i istoriji, dok se Ša na krevetu pored sve vreme pravio da spava.

Tara je za to vreme otišla do Bele kuće da opere kosu, kako bi se kasnije spremila za žurku.

