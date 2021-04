NENAD ALEKSIĆ ŠA OBRATIO SE PORODICI: Siguran sam da me niko ne voli! Reper zamolio brata da mu spremi SVE TOP za rođendan! VIDEO

Nakon razgovora sa Sanjom Stanković, Nenad Aleksić Ša je iskoristio priliku, pa se obratio svojim najmilijima obratio povodom rođendana koji sledi.

Naime, Ša je poručio porodici da ih voli najviše, a potom zatražio nešto od brata.

"Glupo mi je da dođem ovde, nisam rečit kada trebam nešto pametno da kažem. Obraćam se porodici, znate da vas volim najviše i ja sam siguran da me niko ne voli, i da me ljudi mrze. Nije mi prijatno, ne prija mi, ali eto, nadam se da me bar vi volite ako niko drugi ne. Obraćam se Peletu i snajki Ceci, da odete do banke da uzmete sa mog računa 1.000 evra, da se organizuje klopa, piće, uzmite mi kupke, brijače, nastavke...", govorio je Ša.

