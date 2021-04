IVANA ME OSTAVILA, A KRV SAM PROLIO ZA TAJ BRAK! ŠTO ME NIJE ČEKALA?! Ša dobio napad besa zbog žene, okrivio je za svoju AFERU!

Haos koji koji je nastao u emisiji između Nenada Aleksića Ša, Tare Simov, Miljane Kulić i Nadice Zeljković kulminirao je još više.

"Ja sam radio šta sam radio u ovom rijalitiju. Biću iskren, dobio sam dozvolu od žene da budem prisan sa devojkama. Tako da eto, družio sam se, provodio. Između Tare i mene se desilo šta se desilo. Ženu nikad fizički nisam prevario", pričao je Ša.

"Žena je sve videla", ubacila se Miljana.

"Pun mi je k*rac da me optužuju. Dogovor je bio da posle rijalitija popričamo, šta god da se desi. Tako da onog trenutka, ja ne kažem... Dogovor je bio da razgovaramo o svemu, o svemu smo pričali detaljno. Kao, ne daj Bože ako se nešto desi, ja da se odljubim, ona da se odljubi, da bombe padaju, da će sačekati da izađem iz rijalitija, da li nastavljamo dalje ili završavamo priču", pravdao se Ša.

"Ja sam rekao i Tari, pazio sam na svaki korak, na sve... A ona se razvodi u trenutku dok sam u rijalitiju... Kada mi neko da do znanja da se razvodi, ja imam pravo da radim šta hoću i radiću šta hoću...", nastavio je reper.

"Ti si ljut na nju? Treba da ćutiš kao zaliven. Reci da voliš Taru i da si se zaljubio. Mogao si da čekaš kraj rijalitija, ako Ivana već nije. Ti se p*šaš javno po njoj", ubacio se Lepi Mića.

"Šta treba, da čekam do kraja rijalitija i da je molim? Neću nikog da molim. Ćao i kraj! Što me nije čekala? Nego p*ša po meni. Ja nju nisam varao. Ostavila me je, mogu da radim šta hoću. Ostavila me je preko Mine, ja sam p*šao krv za taj brak", urlao je reper.

