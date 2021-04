TARA SHVATILA DA JE ONA SAMO NENADU BITNA! Simova priznala: Neću ići sa njim na RAZVOD! Ivana Aleksić ponovo upletena u sve!

Tara Simov je ustala za crnim stolom pa je priznala da je shvatila da je ona samo bitna Nenadu Aleksiću Ša.

- Ša ti je rekao da možeš ići sa njim na razvod, da li ti je to dovoljan razlog da veruješ da si mu dovoljno bitna? - glasilo je pitanje.

- Ja znam da sam mu dovoljno bitna, ali je to sumanuto, kao da smo skrenuli. Neću ići sa njim, naravno, on me je ubeđivao u to. Ja ne sumnjam u njegovu ljubav, samo se tripujem da nije sve raskrstio, to me muči. Ja sam nepoverljiva generalno. Juče je ispalo kao da ja nekoga mrzim - odgovorila je Tara.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:24 ĆERKA SNEŽANE ĐURIŠIĆ PUSTILA GLAS, A NADA TOPLČAGIĆ ODMAH PROKOMENTARISALA! Marija je ista mama, a evo kako peva!