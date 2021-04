BOLI ME ŠTO NISAM DOBAR OTAC, A NI MUŽ! KRUNA VIŠE NIJE MALA: Janjuš se slomio pred svima, pa pomenuo odnos sa Majom! (VIDEO)

Kristijan Golubović komentarisao je učesnice rijalitija Maju Marinković i Aleksandru Nikolić.

Marko Janjušević Janjuš se nadovezao na priču, pa je otkrio da se oseća kao loš otac.

"One nemaju dostojanstva, ničega. Mi, naravno, dajemo zeleno svetlo ili ne. Ali kad one krenu u lov, one su te koje potenciraju sve. Maja je znala za njegov brak i dete. Ona je želela da pokvari sve to, sada ispravljaju krive drine. Kažu da nisu jedno za drugo, a tamo je propalo nešto što je trajalo godinama", komentarisao je Kristijan.

foto: Printscreen

"Ja smatram da niko nikom ne može da pokvari brak ili vezu, ako su ti odnosi čvrsti. Generalno muškarci vole da švrljaju, a onda su im kriva ta treća lica", dodala je Maja.

"Prvo ću odgovoriti na ovo pitanje... Koliko god sebe krivio u odnosu sa Majom, da, ja sam kriv, ali je ona bila svesna i ona je želela da se to sazna. Naravno da je i Aleks imala pravo da radi šta hoće. Realno, veća je težina Majinog mešanja. Da, mislim da nisam dobar otac, muž, sve me to boli. Ja ne poštujem svoju suprugu, na mom krevetu pišu neke stvari, a onda ovo sve dozvoljavam sebi, to sve ja radim, svašta pričam, a onda ni to ne poštujem, nisam ni karakteran. Kruna nije mala, da ne zna i ne kapira neke stvari, sve me to boli", priznao je Janjuš kroz suze.

"Ja ću te maltretirati svaki dan, pa ćete videti cirkus", nastavljala je Maja.

"Ne mogu očima da je gledam, ona hoće da se je*e ujutru, da bi bio mir. Evo, ja više neću!", govorio je Janjuš.

Kurir.rs/K.Đ.