ZNAM KAKO JE TAKIJU, JER ZNAM KAKO JE MENI BILO! Cimeri URNISALI Nadicu pa je podsetili: KIJA JE TUKLA SLOBU, svi to znamo!

Marko Janjušević Janjuš odgovarao je na pitanja publike, a rijaliti učesnici uvukli su Nadicu Zeljković, majku Kristine Kije Kockar, u celu priču:

foto: Printscreen/Pink

- Zašto nasedaš na Nadičina podbadanja vezana za Maju, a ona zaboravlja šta je njena ćerka radila? - glasilo je pitanje.

- Ne nasedam, ona je rekla da sam ja u crvenoj zoni, a ja sam na ivici da napravim haos - rekao je Janjuš.

- Ja sam pričala sa Majom, jer se plašim njegove reakcije. On ako krene na nju, a u crvenoj zoni je, biće zlo. Ja ne mislim ništa loše o vama, samo mislim loše o toj vezi. Ja znam kako je Takiju, jer znam kako je meni bilo. Nije isto da ona njega udari, i da on nju zakači. Rižično je sve, njemu ne radi više srce, i ne može da joj oprosti ono, i plašim se da će on pući. Ja sam gledala na radnom mestu, i gledala to, i molila se da ona izađe bezbedno odavde - rekla je Nadica.

- Shvatio sam da mi je rekla da treba da se kontrolišem, ja znam da je Kija tukla Slobu, i shvatio sam da mi je rekla da sam pred pucanjem - dodao je Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- Maja je rekla da ti njoj nisi uradio, samo da si je gurnuo - rekla je Maja.

- Ja sam sinoć otišla do hotela i videla sam da se njih dvoje raspravljaju. Meni je bilo žao Maje, ona je pogazila reć, zaklela se u oca, a oni nastavili jovo na novo. Maja njega voli mnogo, ali da je počela da se zaljubljuje u Čorbu pa je pogrešila, a zna da voli Janjuša. Nema pravo niko njima da govori ništa, oni tako funkcionišu. Kija je tukla Slobu i svi to znamo - komentaisala je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne podržavam tuču. Niko ne može da govori ništa drugo. Ako se moje dete tuklo sa svojim bivšim suprugom, ja sam rekla da ne podržavam to -dodala je Nadica.

- Janjuš njoj nije dve godine otkinuo glavu, pa neće ni sada - nastavila je Miljana.

- Devojko, ja sam gledala tuče. On nju da udari biće loše baš. Ne mogu da se pomirim sa tim da je frka između njih počela zbog mog govora - pričala je Nadica.

foto: Printscreen/Pink

- Ako sam ja klošarka što sam šamarala Frana. Vi ste mene vređali jer sam ošamarila Frana. Aleksandru niste vređali kada je ošamarila Maju. Meni nije jasno što jedno osuđujete a vaša ćerkla je to radila, a drugo pravdate, retarde, sada ću ja da vređam vas - kometnarisala je Paula.

- Devojko, to nema smisla, ja sam ti rekla da si klošarka za sve što si radila. Ja nisam učesnica Zadruge 1 da bi to kometarisala, ja sam ovde sada. Ovde se radi o tome da je on dva puta veći od nje. Ti si sada kao ustala da komentarišeš mene. Ja nisam rekla da podržavam ljubav ili bilo šta, ja sam samo rekla da njemu može da klikne da je udari - rekla je Nadica.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:07 KIJA KOCKAR SVAKI DAN IMA NOVU FRIZURU, A OVA JOJ STOJI TOP: Napravila promenu koju joj je Kaća Živković odmah komentarisala!