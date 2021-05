JANJUŠ TRAČA MAJU, PA NE MOŽE NIŽE DA PADNE: Čas hoće da je veri za njen rođendan, čas bi da je šutne (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je sa Drvetom mudrosti o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

On se požalio na njeno ponašanje, a onda je pravio plan za njen rođendan.

"Jao Drvo ja ne znam šta ću više. Nemam mira od nje, smršao sam 10kilograma, a ona me samo zaskače, imamo se*s četiri puta dnevno. Ne znam kako ću. Majuče mi, laje. Ona bre nije normalna, ne znam šta ću sa njom. Govori mi da sam deda, moje drvo ne znam šta me je snašlo. Ja ne mogu da sednem da popušim cigaru sa nekim. Ona me urniše", pričao je Janjuš.

"Ide joj rođendan, ja sam hteo da joj spremim iznenađenja, ali ona nije normalna. Nada se da ću da je verim, ona možda i prisluškuje. Ja sam i hteo da je verim, ali ona je pravila s*anja. Moramo da se dogovorimo za to. Samo da vidim šta je sa njom. Ona kaže da joj je rođendan sledeće subote", pričao je Janjuš.

"Moje drvo ona se sprda sa svima, plače po 15 minuta, a onda se smeje nakon toga. Ja ne smem da se družim ni sa kim, ona mene limitira. Ja da odem da se družim sa bilo kim, ona bi napravila haos. Morao bi da imam dva telefona zbog nje. Izdržaću još 60 dana, makar imao 90 ožiljaka", pričao je Janjuš.

"Ja znam da ona ne može da se promeni, ali šta je tu je, zeznuo sam se. Nije mi lako, molim te izbavite me iz rehabilitacije. Da se odmorim malo. Moram da je iznenadim za rođendan, ali ne znam kako. Muči me sve, veruj mi drvo. Ona meni gura prste u uši. Nije normalna. Do njenog rođendana ćemo se poklati, verovatno ću da se obesim, a mi se dogovoramo za par dana za rođendan. Ja želim da je verim da je normalna, ali nije. Moram to da joj uradim za rođendan, veriću je ali neću da se ženim. Već sam se ženio, sada ću samo da se verim", rekao je Janjuš i rešio da smisli zadatak i da nakon toga popriča sa Drvetom o Majinom poklonu.

