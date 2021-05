KRAJ I TAČKA! ŠA JAVNO RASKINUO SA TAROM: Nisam ovca, dao sam joj sve i RAZVEO SE, sada može da bude sa kim želi! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša dobio je pitanje gledalaca vezano za Taru Simov koje ga je očigledno pogodilo.

Ša je rešio da ostavi Taru pred svima.

"Zašto Tari koja je hipotetički sa Stefanom veruješ, a Ivanu si vređao?", glasilo je pitanje za Ša.

"Sku*čilo mi se više sa svim što radi Tara. Sada može da bude sa kim želi, ja nisam ovca, dao sam joj sve, dokazao joj, razveo se, ona me popi*ala i pos*ala. Pun mi je ku*ac toga što je ona zvala tog Stefana. Ja sam njoj rekao da idem oešaka do Kine, ali kada dođem do Kine, tu je kraj. Ima pravo da izlazi, da se muva. Kraj, tačka. Tačketina! Mene da dr*aju svi, da imam psihičke probleme. Ja, jedan Ša, da se ovako ponaša, da ga neko ovako dr*a, e pa ne može, sad lepo neka radi šta želi", rekao je reper besno.

Nakon pitanja gledalaca o ponašanju Tare Simov van rijalitija, Nenad Aleksić Ša odlučio je da raskine sa njom javno. Ipak, Ša je pobesneo, pa nije štedeo bivšu devojku ni tokom reklama:

"Svašta sam ja trpeo! Da ja ovde patim, a da nekog boli ku*ac! Vožnja, posvećujem se isključivo sebi, želim da budem spreman za svega što me čeka. Znaš kakav me život čeka... Neko će se naći ko će mi duplo uzvratiti. Niti se vraćam Ivani, niti Tari, sam! Ja sam Nenad Aleksić Ša, nisam neki papak tamo! Ćao! Volim je kao Boga, ali tačka, kraj, sad sam došao do Kine."

