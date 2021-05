ZNAĆU DA LI SAM MAGARE ILI KONJ! Ša se nada da ga Tara ČEKA, cimeri ga napadaju, a on se NE DA!(VIDEO)

Nenad Aleksić Ša progovorio je o Tari Simov nakon pitanja gledalaca.

Repera su pitali da li će Tara uspeti da ga ubedi da ne vidi ono što svi vide.

"Ako je jako to, uspeće da me ubedi. Mislim, šta hoćete da kažete? Ja bih voleo da mene čeka, ja bih voleo da je ona tu!", izjavio je Ša.

"Da li ćeš biti slepac koji veruje njoj?", ubacio se Đedović.

foto: Printscreen

"Ja ću verovati svojim očima, ako vidim te stvari i ako vidim da nije hipotetički, na to sam mislio, naravno da ću verovati tome, to je to! Kada izađem znaću da li sam magare ili konj", odgovorio je Ša.

"On i dalje gaji nadu, i više bi voleo da veruje drugima, nego svojim očima, ja se nadam da nije toliki magarac, ako je ovde dovoljan magarac, nadam se da napolju neće biti. Ako vidi to i to što je hipotetički, onda... Njega bolje lepo laži, nego da mu se kaže istina. On u 40 godina ne može da se odupre nekim stvarima. Kada mu kažeš istinu njemu nije dobro", poručio je Đedović.

