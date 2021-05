ŠA OKRENUO NOVI LIST! Reper ostao bez žene i ljubavnice, pa svima poručio: Dajem ljubav, da bih dobio NIŠTA! (VIDEO)

Nakon što je javno otkrio šta ga je najviše mučilo u odnosu sa Tarom Simov, Nenad Aleksić Ša je doneo odluku da defintiivno stavi tačku na ljubavnu aferu sa njom.

- Izgubio je ženu, i normalno je da kaže da je gotovo? Nije mi jasno - rekao je Car.

-Nije to gotovo, nije to trenutna odluka, nije to da sam sad doneo odluku, nego donosim odluku kroz celu vezu, druže! Nije to preko noći! Pauli sam rekao da ovaj Ša koji je svestan sebe, normalan i smiren, koji rezonuje kako i šta, on je gotivan, lagan, a onaj Ša, nije bio svestan sebe, e sada ovaj Ša koji je dobio prostor da dođe sebi, od dve, tri nedelje, došao je sebi, jedan i jedan su dva i brate! - uzvratio je reper.

- 'Ajde da se nije razveo od žene, varao bi je i pravio budalu od sebe - ubacil se Paula.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, jesam našao nekog ko je sličan meni, volim je, mnogo je volim, ali sam svestan da i volim sebe, i da ne zalužujem, da ako dam sebe, a ne dobijam nazad. Dajem ljubav, da bih dobio - ništa! - govori Nenad.

- Dobio si bruku! - ubacio se Marko.

- Ja sebe sada stavljam na prvo mesto, živ sam, brate! Živ sam i znam koliko vredim! Doneo sam odluku da gledam sebe, sada razmišljam o sebi, da meni bude dobro, da ja plovim kako treba, zato što zaslužujem najbolje za sebe, neću da razmišljam kako je i šta je napolju - nastavio je Aleksić.

- Taj odnos je go k*rac, i za nju, i za njega, taj odnos je pakao! I najbolje je, ne da je najbolje, nego je mnogo ranije moralo to da se desi - ubacio se Đedović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:20 URAGANKE UŠLE U FINALE, A REAKCIJA ALBANSKE DELEGACIJE ŠOKIRALA: Prvi im prišao sa zastavom u ruci, a ovaj GEST niko nije očekivao