PUKLO PRIJATELJSTVO KRISTIJANA I ČORBE?! Konačno otkrili svima zbog čega su se udaljili! (VIDEO)

Kristijan Golubović i Milan Janković Čorba od početka rijalitija su se družili, ali je sada izgleda prijateljstvo na klimavim nogama.

"Zašto si rekao da se ne družiš više sa Kristijanom i da nije kao pre?", glasilo je pitanje gledalaca za Čorbu.

foto: Printscreen

"On je u nirvani, ja sam u nirvani, on je u hotelu, ja sam u pabu. Ne družimo se kako se družimo ranije, juče sam pričao Teodori da smo se sada primirili, on na svoju stranu, ja na svoju stranu i to je to", potvrdio je Čorba.

"Dajemo prostor da se uželimo jedan drugom... Veliko je to bratstvo, veliko je to prijateljstvo", izjavio je Kristijan.

Kurir.rs/K.Đ.