KRISTIJAN POBESNEO POSLE PITANJA O PRISNOSTI SA MILJANOM! Izneo niz optužbi na njen račun, Kulićeva zatražila POLIGRAF! (VIDEO)

Kristijan Golubović pobesneo nakon pitanja o prisnosti sa Miljanom Kulić, pa izneo niz optužbi.

- Da li namerno praviš Kristinu ljubomornom sa Miljanom? - glasilo je pitanje.

- To je toliko glupo, nabijem na k*rac tog ko je to pitao. Miljana mi nije ni ženstvena... Ovakvu p*čku da pravim sa ovakvim stvorom ljubomornim?! To bi mi bilo poslednje. Mogu da imam kakvu hoću p*čku u životu, nikoga nisam pravio ljubomornim - rekao je besno Kristijan.

- Ja imam problem sa Miljanom, ne sa Kristijanom. Zakači se i kaže mi da se sklonim da ona priča sa njim. Ali nisam ljubomorna - dodala je Kristina.

- Od "Mićine igre istine" nemam nikakav kontakt. To je bilo u nedelju. Psovao je žustro moju porodicu i mene. Tražila sam mu lek za zub, on mi je rekao da može da mi da "k" da "p". Ja ne volim takvu vrstu zezancije - ustala je Miljana.

- Ona voli samo kada mi ozbiljno traži da mi p*ši, tražila mi je da me j*be, da mi p*ši, da je j*bem. Ona ne voli takve konotacije? Samo da ne ispadane nemoralna. Kada ga je videla, kao da sam je videla Svetog Iliju. Kada je videla zmaja sa Komoda, nije joj bilo dobro - odbrusio je Kristijan.

- Bože sačuvaj i sakloni. Ja sam naivna... U trenucima slabosti, jedino je on mogao da uđe u apartman. Bila sam fenomenalna prema njemu, i prala veš i spremala supu. Da bi on posle izmislio da sam ga zvala da opštimo. Ja neke stvari ovde ne mogu da dokažem. Što sam bolja prema njemu, on je gori. Izmišlja notorne laži... Ne mislim da pravi Kristinu ljubomornom. Prvo je spinovao priču kada je krenula njihova, a sada ne znam šta radi - dodala je Kulićeva.

- Više pravim Miljanu ljubomornom, nego Kristinu. Miljana je poludela otkad sam ja sa Kristinom. Zamisli, odvuče Necu odavde da pričaju ispred hotela - istakao je Golubović.

- Miljana, ti nikome ne prelaziš preko stvari kao Kristijanu - rekao je Milan.

- Tražila mi je da se vidimo napolju i da se j*bemo - dodao je Kristijan.

- On me omalovažava i skrnavi. Možete da pustite svaki klip... Da li ste vi normalni da sam zaljubljena u njega? Spremna sam da odem na poligraf i da mi budu postavljena pitanja da li sam zaljubljena u njega, da li sam mu tražila da opštimo... Evo, sada ću da kažem, meni je rekao drugu priču od one koju priča za Staniju ovde, za odnose na "Farmi". Ja nisam zaljubljena u njega. Zamolim ga da me izmasira, jer je najjači u rukama, meni odgovaraju sportske masaže, nisam osetila da me je uhvatio za d*pe - govorila je Kulićeva.

- Koliko puta sam te uhvatio za p*čku i d*pe? Da li sam ti davao erotske masaže, priznaj! Dodirivao sam ti vaginu, da li smeš da priznaš? - pitao je Golubović.

- Evo, da bi ti se digao ego i kompleksi budu zadovoljeni, sve je kako kažeš - rekla je Miljana.

