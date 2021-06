KOLIKO SAM NOĆI PROVEO SA ŠABANOM I NE SAMO ŠTO SMO BLIZAK ROD: Mišel Gvozdenović prisetio se legendarnog pevača i scene u KAFANI!

Nenad Aleksić Ša, Mišel Gvozdenović i Ana Bulatović pričali su danas ispod trema o svojim muzičkim karijerama, a reper se prisetio svog susreta sa Šabanom Šaulićem, što je navelo Gvozdenovića da ispriča jednu anegdotu.

Mišel je ispričao da je mnogo vremena provodio sa Šabanom i to ne samo zbog toga što su blizak rod.

foto: Printscreen

"Koliko sam ja noći proveo sa Šabanom, to nema kraja. Nije što smo jako blizak rod samo. Pričali su mi svi priče o njemu, pričao mi je i on svašta. Zove me on i kaže: 'Dobro, j*bem mu majku, pa zašto tako?', ja ga pitam šta, a on onda pita: 'Treba li ja tebe da molim da dođeš?', pričao mi kako me nema, a ja zovem čoveka", pričao je Mišel.

Kurir.rs/K.Đ.