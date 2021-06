SVAKI DAN PRIMAM INFUZIJE, IZGUBIO SAM APETIT I TABLETAMA SAM! Takiju pogoršano zdravstveno stanje zbog Maje, oglasio se! (FOTO)

Radomir Marinković Taki, otac kontroverzne učesnice "Zadruge 4" Maje Marinković redovno prati dešavanja u Beloj kući.

On ne krije da veoma teško podnosi svađe i tuče Maje i Janjuša, zbog čega mu se čak i pogorša zdravstveno stanje.

foto: Printscreen/Pink

Iako su sinoć Maja i Janjuš, za divno čudo, bili mirni i nisu priređivali scene, Takija je, po svemu sudeći, "stiglo" sve ono što se dešavalo prethodnih dana i odrazilo mu se na zdravlje, o čemu govori i fotografija na kojoj se vidi da mu aparat za merenje pritiska pokazuje povišen pritisak - čak 191 sa 119.

- To sam jutros bio kod doktora, primam infuzije, nije mi dobro, svaki dan primim po jednu bocu! Doktor mi je dao tablete, izgubio sam totalno apetit, ne mogu ništa da jedem... 16 kilograma sam izgubio. Stresno mi je da gledam kada se svađa i pravi scene, ipak je to moje dete - rekao je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

