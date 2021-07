SEĆANJE NA VEZU IH JE UNIŠTILO: Paula i Fran videli kako im je nekad bilo i PROLILI SUZE! Pujas nije mogao ni reč da progovori!

Paula Hublin progovorila je u vezi sa Franom Pujasom i rasplakala se, kao i njen bivši dečko.

"Paula da li si se rasplakala na uspomenama jer si po prvi put shvatila da se Fran ohladio od tebe i da si ga zauvek izgubila?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Danima plačem zbog svega toga. Ne mogu ni pričati o tome. Toliko toga imam za reći, ali ne mogu. Kad legnemo i kad krene pričati sa mnom, šta će biti vani i kako će dovesti pse da me vide, uvek ga molim da ne pričamo o tome. Toliko toga smo prošli i napolju i ovde i ja njega stvarno volim, ja bih stvarno napravila sve za njega bili zajedno ili ne i ako tako ne izgleda, i ako sam bila odvratna prema njemu i udarala ga. Isponižavala sam i njega i sebe. Treba da zna šta god da se desi, ja ću uvek biti tu za njega. Ja znam da sam ja njemu nanela puno zla ovde, ali isto znam da s time što je prolazio sa mnom kroz to da je jači i da će mu to pomoći u ćivotu. Nadam se da će iz svega ovoga izvući nešto dobro za sebe. Najgore je meni sama sebi sa sobom. Sad bih se pojela zbog nekih stvari, ali niko ne može da vrati vreme. Krajnje je vreme da promenim neke stvari. Stvarno ga volim, ja verujem da on mene voli na neki način. Ja plačem zato što on i ja znamo da imamo desetak dana i da jednostavno mi se moramo razdvojiti, ako se nastavi biće još gore. Ako je predodređeno da budemo zajedno, nakon par godina ćemo se spojiti. Volela bih da ostanemo dobri i da shvati da šta god da sam napravila da nisam htela njemu ništa loše", plakala je Paula.

foto: Printscreen

"Ovo za mamu i Viktora mi je isto žao. Ona i ja smo stvarno bile dobre. Kad sam videla naše slike sa mojim mamom, tatom i bratom. Onda čujem kako moj tata priča da nije znao za Frana, a on je dolazio kod nas i moj tata je njega stvarno zavoleo. Znam da imamo još malo vremena. Nadam se da će vratiti malog Frana, ja mu želim svu sreću", nastavila je da govori kroz plač.

"Ne mogu komentarisati, molim te", rekao je Fran kroz suze.

Kurir.rs/K.Đ.