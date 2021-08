NI U PRODAVNICE VIŠE NE ULAZIM! Ninova ćerka besna što je presreću na ulici sa ISTIM pitanjem, a nema veze s njom!

Bivša učesnica rijalitija Sandra Rešić, koja je u međuvremenu promenila i izgled, priznala je da slabo izlazi iz kuće i da izbegava čak i odlazak u prodavnicu.

Ćerka pokojnog Nina Rešića otkrila je da joj smeta što joj stalno postavljaju isto pitanje kada je prepoznaju i zaustave na ulici.

"Ja ni do prodavnice ne mogu da odem, a da me na pitaju na primer: 'A je l' Maja stvarno udara glavom u zid?' i slično. Stalno me zaustavljaju da me pitaju takve stvari, a ja to ne mogu da izdržim, pa onda ni ne ulazim više u prodavnicu", rekla je pevačica.

foto: Printscreen/Pink

Što se tiče boravka u Zadruzi, gde je provela deset meseci, Sandra je odgovorila na pitanje da li je moguće da se neko toliko dugo folirao.

"Moram da kažem da je tamo bilo dvoje do troje jako inteligentnih ljudi koji su se sasvim solidno držali deset meseci, a da niko ne provali ko su oni zapravo. To su čiste kalkulacije", izjavila je Sandra.

foto: Printscreen/Pink TV

