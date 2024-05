Koncept teških tenkova postao je konstanta i sve češće se mogu videti neobične grdosije od po nekoliko metara kako se kreću poljima Ukrajine.

Za sada ih ne koriste u napadnima, nego isključivo za pratnju konvoja i razminiranje pravaca kretanja.

Poslednji snimci na kojima se vidi da je Ukrajincima bilo potrebno čak osam dronova kamikaza da bi se obračunalo sa nadograđenim tenkom T-90M ukazuje da će u doglednoj budućnosti teški tenkovi postati stvarni u ratovima i evropskim državama.

Enco Bosinjore koji je bio jedan od vodećih stručnjaka za oklopnu tehniku prorekao je lepo kada je krenula modni krik u evropskim vojskama o čudotvornim borbenim oklopnim vozilima na točkovima da se na bojno polju uvažen i stabilan, onoliko koliko si zaštićen.

Ta teorija se itekako pokazala u Iraku 2003-2011 i Avganistanu od 2006-2021 godine. Kanađani su krvavo platili tu lekciju retransformirane transformacije da su morali otpisane tenkove da vraćaju iz skladišta prvo Leoparde 1A5 a onda da kupuju iz Holandskih i nemačkih viškova Leopard 2.

Došao je rat u Siriji da se prave kavezi na kupolama, a onda i Ukrajina i masovna primena dronova sa kumulativnim raketama.

Pokazalo se da dodatni ERA oklop više nije dovoljan za zaštitu, pa se počelo kačiti sve i svašta a oko tenka formirao se dodatni kostur od čelika, lima na koje se kači žica kao protivkmulativna zaštita.

Izgubilo se na brzini, okretnosti, dobilo na težini i visini. Tenkovi su postali gorostasi nalik skalamerijama koje su se pojavile na bojnim poljima Zapada za vreme Prvog svetskog rata.

I da udare u oklop ovakvog gorostasa tenk će ostati čitav jer protivkumulativna zaštita navarena na čelične šipke postavljene na daljini od 50 cm do 1 m pruža adekvatnu zaštitu posade koja opstaje na bojnom polju.

Koncepcija ruskih tenkova, brzina, okretnost na bojnom polju postaje prošlost, težina tenkova postaje sve veća. Tenkovi sa kornjača oklopom postaće realnost u tenkovima ali neće svi biti verovatno pretovoreni u grdosije, ali je realno da će bataljoni, brigade sigurno imati četiri do pet ovakvih tenkova, a to će uticati na to da se poveća broj tenkova.

Očigledno je jedno da vreme tenkova nije prošlo i da će oni itekako biti prisutni u vojskama Istoka i Zapada.

