BOGUN ULAZI U RIJALITI, KRISTIJANA OCRNIO, A KRIJE TEŠKU PRIČU: Prošli smo najgore, a sad me otkrila, pa me PSOVALA i ostavila!

Aleksandar Bogunović Zver u prvi plan došao je zbog svoje priče o Kristijanu Goluboviću i zatvorskim danima, a sada je progovorio o privatnom životu.

Budući učesnik "Zadruge 5" otkrio je da je devojka raskinula sa njim dvoipogodišnju ljubavnu vezu, nakon saznanja da će ući u "Zadrugu 5".

foto: Nikola Anđić

- Devojka me je ostavila odmah posle prvog intervjua. Bili smo skoro dve ipo godine, bila je uz mene kad mi je najteže bilo, teško sam podneo to. Našla se u pravom trenutku tri meseca nakon zatvora. Vodila me je kod psihijatra kad sam bio loše. - rekao je Aleksandar, pa dodao da joj je bio veran:

- Nisam je prevario nikad, iako je bila ljubomorna. Saznala je da ulazim, čuli smo se posle dva sata i rekla mi je da neće da bude sa mnom, j*biga, psovala me je naravno, razumem to - zaključio je Zver.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas

