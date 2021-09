ISPLIVALI JEZIVI SNIMCI OMAMLJENE DENIZ IZ BOLNICE! Bila sam klinički MRTVA, dali su mi MORFIJU! ŠOK (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Deniz Dejm, kontroverzna učesnica Zadruge 5, dugo je bila na odvikavanju, a nakon toga je imala brojne operacije, te je snimak sa jedne od operacija isplivao na internetu i šokirao javnost!

foto: Printsceen/Tiktok

Deniz Dejm kontroverzna zadrugarka od kako je ušla u "Zadrugu 5" diže prašinu svojim ponašanjem. Pored toga što je glavna zvezda "Only fansa" i iza sebe ima tešku životnu priču, učesnici su je u međuvremenu zavoleli i postala im je draga zbog njenog neobičnog ponašanja.

- Dali su mi morfijum, jer mi prethodni painkiller nije pomagao- rekla je Deniz iz bolničkog kreveta, a javnost je bila potrešena celokupnim prizorom iz bolnice.

Podsetimo, u ispovesti Deniz je ispročala da je krenula stranputicom, da nije završila fakultet jer se stalno drogirala.

- Nisam završila fakultet, jer sam stalno bila drogirana. Nisam bila u stanju da učim. Čak sam zbog droge i alkohola upala u depresiju iz koje sam se jedva izvukla.

- Da bi se otrgla iz pakla droge, u kojem je bila godinu dana, Deniz je sa 20 godina odlučila da se bavi modelingom. Uporedo se zaposlila i u pekari kako bi, kako kaže, preokupirala mozak poslom.

foto: Printsceen/Tiktok

- Da bi me angažovali kao manekenku, smršala sam deset kilograma. Bila sam kost i koža! Svaki dan sam morala da mršavim da bi me angažovali za revije i slikanja. A ironija života je to da sam radila u pekari gde je izobilje ukusne hrane. Bila sam gladna, a ispred mene sve što inače volim da jedem. Ali sam bila jaka i nisam poklekla, jer sam imala više ciljeve - da napravim nešto od svog života.

Potom je otišla da živi u Ameriku sa starijim i bogatim biznismenom, ali je ta veza takođe pukla upravo zbog njenog drogiranja.

foto: Ana Paunković

kurir.rs

Bonus video:

02:02 Sale Luks dobio suvenir: Deniz mu u WC skinula gaćice