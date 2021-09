ISPLIVALE FOTKE DENIZ DEJM KAD JE BILA DEVOJČICA: Život opasne Slovenke intrigira sve, a ovako je izgledala u TEŠKOM detinjstvu!

Najkontraveznija učesnica rijalitija Deniz Dejm, osvojila je srca publike zbog svog stava koji većinu zadrugara iritira. Od njenog ulaska, mnoge stvari su se promenile. Naime, ušla je u sukob sa Mensurom Ajdarpašićem i svima koju su moralisali o vrednostima današnjice.

Od starta je pokazala zube, a poruka koju je imala na ulasku osvestila je mnoge žene.

foto: Printscreen/Instagram

Na njenom Instagram profilu osvanule su fotografije kada je bila mala. Niko je ne bi prepoznao, kada bi video plavu kosu, ali jedna stvar po kojoj je i dan danas prepoznatljiva datira iz detinjstva. Naime, njen stav tokom poziranja za slikanje se nije promenio.

"Pozdrav za hejtere i nilske konje", piše u opisu njenih fotografija iz detinjstva na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Deniz je sama pričala koliko je njeno detinjstvo bilo teško jer je uvek bila drugačija od drugih.

foto: Ana Paunković

- Niko me nije voleo, deca su me stalno začikavala. Bila sam najviša u razredu, sada imam skoro dva metra, pa sam i zbog toga bila predmet sprdnje u školi. A i zbog krivih zuba su me lepo čašćavali pogrdnim imenima. Čak su me prozivali i zbog toga što mi je mama čistačica. Bilo je jezivo. Stalno sam bila sama, kao stepski vuk, sve dok me gejevi nisu prihvatili. Posle sam se družila sa transrodnim osobama, koje su uvek bile tu za mene - pričala je u rijalitiju.

foto: Printscreen/Instagram

