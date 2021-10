MAJKA MALOLETNE MILICE NA IVICI SLOMA? Plače, pije LEKOVE, neće se smiriti dok Mensura ne pošalje na ROBIJU, ovako će ga UNIŠTITI

Ana Veselinović, majka Milice Veselinović, radi na tome da rastavi Mensura Ajdarpašića i ćerku, pa skuplja sve dokaze da ju je on tukao na imanju.

Svima je već odavno poznato da Crnogorac iza sebe ima nasiInu prošlost jer je tukao devojke. Njegova bivša Mina Vrbaški je nakon raskida obelodanila da ju je tukao dok su bili u vezi i da je zbog toga intervenisala čak i policija.

Starleta nije bila jedina koja je imala taj problem s njim, već i mnoge njegove devojke, pa čak i one s kojima je on bio samo u šemama ili kombinacijama, kako bi današnja omladina rekla. On to navodno isto od samog starta veze radi sa maloletnom starletom, koju maltretira, bije i štipa ispod pokrivača

Izvor blizak sa majkom maloletne učesnice "Zadruge 5“ kaže da je žena u lošem stanju, ali da radi na tome da manijak završi iza rešetaka.

- Njena majka Anaje pred nervnim slomom, Milica je maloletna i nije sposobna da se brani. Ona će slepo da sluša Mensura i trpi njegove uvrede i maltretiranje. Majka Ana hoće da stane na put torturi. Ona sad prati sva dešavanja s Milicom, potegla se priča kako je tuče i maltretira. Majka sve ovo skuplja da bi potkrepila priču. Ona želi da on bude iza rešetaka što duže i da rastavi ćerku od njega. Plače danima i pije lekove. Jako je loše. Dolazila je i u Šimanovce, plakala oko imanja i dozivala ćerku, ali, naravno, nije mogla da je čuje jer je Bela kuća izolovana. Jednu noćje čak i prespavala iza zidina, očekujući da će Milica da je čuje. Ana mrzi Mensura, ne može očima da ga gleda - kaže izvor koji je u kontaktu sa utučenom majkom koja ovih dana prolazi kroz pravi pakao.

Ne spava, ne jede i pije lekova za smirenje zbog ćerkine drame na imanju u Šimanovcima.

- Ana je spremna da ide toliko daleko da će Mensura da strpa u zatvor zbog svega što je radio njenom detetu. Ona neće da se smiri dok ne izvuče Milicu iz kandži nasilnog Crnogorca. Baš sam je videla, plače kao kiša: "Ja sam je gajila od kilo mesa, a sad će jedan manijak da je urušava. Neće moći. Ima da ga stavim iza rešetaka, pa nek tamo maltretira zatvorenike. Dabogda mu se sve vratilo sestrama njegovim i ćerki kad je bude imao - rekla je ona dok je jedva pričala zbog lekova Ana ima dosta prijatelja u policiji, zna sve koji mogu da joj pomognu. Ne piše mu se dobro ako priloži sve dokaze koje je skupila protiv njega, pa još ako nesrećne devojke koje je takođe mučio progovore. On nije svestan koliko može da ga košta njegovo užasno ponašanje. Može da mu se ugasi čitava rijaliti karijera, kao i sve buduće što je planirao da radi. Ana je dobra žena, ali, kad poludi, ide do kraja. Ovoga puta ona će da istera stvari na čistac i otera Mensura na robiju. Ima da ispašta za svaku dlaku koja je pala s glave njene ćerke Milice - završava rođaka kotroverzne učesnice „Zadruge 5" koja je upućena u sva dešavanja u porodičnom domu Veselinovića.

