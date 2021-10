DEJAN KIPTI OD BESA, CAR NE ODUSTAJE OD DALILE! Filip IZREŠETAO BRAK Dragojevića: Ja sam zaljubljen u nju, ti spašavaj ŠTA MOŽEŠ!

U toku je emisija "Pretres nedelje" tema za crnim stolom je Dalila Dragojević sa svim njenim emotivnim problemima i nestabilnostima, prouzrokovanim bračnim turbilencijama i novonastalim simpatijama sa Filipom Carom.

Voditelj je dao reč Fillipu Caru.

- Moj jedan pokojni prijatelj bi rekao nisu to božija posla. Prošle godine sam petljao pa sam se nalazio u pogrešnim situacijama. Sa njom sam pokušao da budem otvoreniji, da ćutim i da se dovedem do zida i da moram pričati sve i svašta. Ona je bila direktnija i ozbiljnija na samom početku. Vidim da nema poverenja u mene, mislim da je stekla mišljenje o meni preko prethodnog rijalitija. Ali sam uradio mnoge stvari koje govore da sam ozbiljan, izašao iz veze, pomakao sam se iz nekih odnosa, potrudio sam se za neke stvari. Možda ja jesam lud, od kad sam sebe uhvatio u laži par puta ni sam sebi ne verujem. Kad podvučem crtu, ja sad ispadam labilan, lud, nestabilan. Ja sam sam sebe ufurao u neku situaciju i zato se sklanjam i bežim iz odnosa. Kod Maje sam recimo video da je uvek iskrena kad je najgore, uvek je direktna i uvek glavom kroz zid. Prošle godine sam jeo go*na, muljao ovo ono pa je sve izašlo na videlo. Sad sam se našao u situaciji, gde je dvoje ljudi u braku, poznajem sam sebe, znam kako moj mozak funkcioniše. Ona se meni dopada kao žena, lepa mi je, zgodna, već sam pričao o tome, dopali su mi se i neki stavovi. Sa nekim drugim da se ovo dešava ja bih rekao brate jel ti mene za*ebavaš, šta je ovo - govorio je Filip.

- Nisi ti brate bio iskren kao i ona, da se razumemo - ubacio se Karić.

- Za mene je ovaj odnos sra*e, za mene je brak s*anje! Ko misli da je ovo okej? Ja da imam ženu nikada ne bih ušao ovde. Ko bi meni mogao da razori brak, tamo neki Filip Car da dođe i da razbuca sve? Nemojte molim vas - vikao je Car.

- Zato je Dalila okrivila Cara za sve - ubacio se Mića.

- Ma ko je njega okrivio Mićo, daj ne se*i molim te više, ma šta mene briga ko šta ovde misli - skočila je Dalila.

- Da li misliš da bi mogao da se nosiš sa tim i da ona hipotetički ostavi muža i bude sa tobom? - pitao je Milošević.

- Sve ono što je rekla za mene sad ja nju počinjem da o njoj islim isto. Mada je i razumem na neki način. Ne znam da li je nestalo strasti, da li je postala navika, da li su se ugušili, ja to ne znam nisam u tom braku. Da se to meni dešava ja ne bih komplikovao nego bi uprostio. Rekao sam da je gledam kao svoju devojku, spavam sa njom, jedem sa njom, pričam sa njom, gledam se sa njom kako da drugačije mislim. Da neko hoće vezu sa mnom sada, ja bih rekao ajde ali da Dalila ne vidi. Čudno je sve to. Ona je malo neutralna, malo nešto drugo. Gledaoci sve vide i znaju, ja ne mogu da lažem - govorio je Car.

- To tako izgleda sa strane, moraš toga da budeš svesna. Kad su ljudi u izolaciji, oni ne provode sve vreme tamo nego idu samo da prespavaju, zato ljudima to tako izgleda - dodao je Miki.

- Kod mene je to malo i trip za nju. Problem je što mi uopšte nismo u problemu. Podvukla se crta, rekla je da me ne gleda kao dečka, nego kao prijatelja i druga. Smešno je i meni da devojka koja provodi vreme sa mnom mene ne gleda kao muškarca. Ja sam drugačiji, ja da sam sa Stanijom na garnituri ja bih i sa njom bio isti ovakav. Sve sam mislio da smo u problemu, dok juče nismo razgovarali. Rekla je da mi ne veruje, da me ne gleda kao muškarca. Možda nisam u životu imao priliku da pokažem kakav sam jer nikada nisam naišao na ovakvu devojku a da je slobodna, nego sve ove padobranke. Ne znam šta mi se dešava, to je tačno, razmišljam o njoj, u glavi mi je, ali mene će sve ovo proći - nastavio je Car.

- Moja majka je možda živela sličan život. Dugo godina moja majka posle razvoda i smrti mog oca nije imala nikoga. Kada sam imala očuha, mnogo me je voleo kao svoje dete. Njegova majka nas nije volela nikako i moja majka je živela sa krivicom. Godinama kasnije, meni je bilo mnogo žao, mislim da se on učaurio, m oja majka je bila mnogo borbena, uljuljkao se. Moja majka je sa druge strane želela napred sa njim, ali on je ostao uljuljkao. Kada je ona poželela da idu napred on nije bio spihički jak, nije tu bilo ni Filipa Cara ni nekog trećeg. Hoću reći da je možda Filip Car to njeno napred, a neki greh. Pet godina svega je previše, možda je sve to stvorilo pritisak. Filip je tako lagan, ne opterećuje se vodi takav život, zato je nju i ponelo - govorila je Sandra.

- Zato u mene niko nema poverenja, nemam kome ni da se dokažem. Ne pričam o njoj sada nego o nekoj drugoj, da li će doći i reći e ti si dobar momak. Isplivaću iz ove priče, malo leđno, malo prsno, ako mogu još nekako mogu da pomognem neka kaže, jer više neću biti tema u svemu ovome. Šta meni sve ovo treba, da ne mogu ovog momka da gledam u oči, da se razvlačim ovde, ja sam takav kakav jesam i kome sam dobar jesam. Ja sam ovde samo usputna stanica da nekoga izlečim - dodao je Filip.

O braku Dalile i Dejana Dragojevića polemišu gotovo svi, a zadrugari su jedva čekali da čuju Dejanov komentar o celokupnoj situaciji, ali i flertu njegove supruge i Filipa Cara:

- Dalilu poznajem dugo, nju sam upoznao kao devojku slobodnijeg duha. Znam da je Dalili teško kad se opusti i vidi Dejana koji sedi sam, nju počne da grize savest. Sve što ovo ja sad pričam, to je ono što mi je Dalila sama rekla. Mislim da Dalila neke stvari gura pod tepih, a Dejan pokušava da sve to vrati, preuzima sad krivicu za neke stvari za koje nije kriv. Dalila i Car imaju neku priču tamo, Filip indirektno govori kako je Dalila u izolaciji iskrena, a da ovde ne želi to da kaže - rekao je Čolak.

- Oni nisu imali problema u braku, oni i sad imaju problem sa svojim emocijama i to je to - vikao je Filip.

- O problemima u braku možeš da pričaš tek kad budeš ti imao. Ja se sad neću nadglašvati sa tobom, da ispadne kako sam ljubomoran - govorio je Dejan.

- Pritisak mi je sve, on koga volim i Filip, koji očekuje da mu kažem ne znam ni ja šta, uguše mene - dobacila je Dalila.

- Ja sam rekao da mi se žena sviđa, svaki dan mi sve više prija. Mene zanima gde su ti problemi u braku od prvog dana. Ja se sve više vežem za nju, desiće mi se da neću moći da se sklonim od nje, to mi se desilo prošle godine sa Minom Vrbaški, ne želim to sebi da dozvolim opet - priznao je Filip.

- Rešavala sam probleme ispod jorgana, šta ti nije jasno? Prvi problem je bio kad si izjavio ono, pa mi je Dejan zamerio što mu nisam prenela. To je bilo neko prvo ljubomorisanje, da tako kažem. Ja ne želim da se neko bije ovde, svoje probleme rešavam na svoj način - odgovorila je Dalila.

- Dok je Car izlagao, Dalila i Dejan su se sve vreme prepucavali za crnim stolom.

-Ja ne mogu, sad mi je rekao kako mi je divan drug - vikala je Dalila i napustila Belu kuću.

Dejan Dragojević je ustao da komentariše ljubavni trougao u kom se nalazi:

- Nikad loše neću pričati o Dalili, ništa ružno, ja sam sinoć pričao sve, kad mi se plača plačem, nemam problem, šta god da bude između nas ne bih dao ništa da joj se desi. Mene niko ne zna, ja se suzdržavam, ona je bila impulsivna, onda sam ja smanjio da napravim balans. Što se tiče Cara, ne mogu da ubacim u glavu da se ona druži sa njim. Njega boli što zadrugari ne napadaju Dalili, da ona raskine sa mnom. Smeta mi što ona uđe u prijateljski odnos, svaka osoba joj zabola nož u leđa. Ne mogu da ubacim sebi u glavu da on za Maju Marinković kaže da je ku*va. Ja sam njoj rekao pazi se situacija da ne ostanete sami, da ne bude nešto posle - rekao je Dejan.

- Nisam imala pravo da uradim ono što sam uradila, taj čovek ima pravo to da uradi, ja sam posle pričala sa Mićom, ali ja sam u tom trenutku reagovala tako - rekla je Dalila.

- On se igra vrste peckalice, u odnos se ne ulazi neiskren. Ne možeš da voliš ženu koja je udata. Ja ne mogu da slušam više. Danas sa jednom sutra sa drugom - rekao je Dejan.

- Ja razmišljam o njoj, sanjam o njoj - rekao je Filip.

-Ja nikada ne bih mogao da budem sa zauzetom devojkom nikada - rekao je Dejan.

- Ti si rekao da ste se smuvali iz inata - rekao je Car.

- Šta lupaš ko je to rekao, to je Mensur izneo - rekla je Dalila.

- Ja neću da čekam klipove i pitanja, ja ću da kažem iskreno šta mislim - rekao je Car.

- Postoje ljudi koji su spajali Dalilu sa mnogima, da bi nas rastavili - rekao je Dejan.

- Ona je loš čovek - rekao je Car.

- Meni je bilo teško da ispratim nju, ona je jaka žena - rekao je Car.

- Ja sam sinoć rekao on je momak bolestan, ona je kao zgrada i lepa i čvrsta i sve i ne dozvoli da ti vetar sruši zgradu - rekao je Dejan.

- Ja ovo nisam napravio iz prijateljstva, nemam problem da kažem da mi se sviđaš. I ja se mogu zaljubiti u nju, ti Dejane spašavaj šta možeš - rekao je Car.

- Ja nemam šta da spašavam - rekao je Dejan.

- Ja teško podnosim razdvajanje, volim je, nje nema pet minuta ja je odmah zovem. Ona ode na edukaciju za nokte, ja sve vreme sediim sa njom. Mi stalno putujemo zajendo. To je vrsta moje ljubavi prema njoj. Ne znam da li mene neko razume. Sad kad ona kaže da sam je ugušio i to, to je naš odnos koji smo izgradili. Ona u rijalitiju voli da se druži i vamo i tamo. Ona napolju može da bude dve nedelje u kući, ne izlazi napolje, a onda u jednom danu obiđemo dva grada - ispričao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

