EKSKLUZIVNO ZA KURIR! SUBOTIĆEVA OPLELA PO BIVŠOJ JETRVI: Dalila, ako si u braku nema šta da sediš sa nekim ko ti se udvara!

Aleksandra Subotić nedavno je napustila rijaliti "Zadruga" u kojem trenutno borave Dalila i Dejan Dragojević sa kojima je ona dugogodišnja prijateljica.

Subotićka je u velikom intervjuu za Kurir ispričala šta je najviše zamerila Dalili, ali i iskreno rekla da veruje da njena bivša jetrva neće preći granicu i prevariti njenog nekadašnjeg devera Dejana Dragojevića.

foto: Ata images, Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić

Godinama poznaješ Dalilu i Dejana, kakav je njihov brak napolju i da li su te iznenadila trenutna dešavanja u Zadruzi?

- Donekle sam upućena u ovi priču oko Dalile i Dejana jer ne stižem baš sve da ispratim. Svako ko se spolja druži sa Dalilom i Dejanom ima utisak da oni žive jedan bajkovit i skladan brak. Njihova veza je uvek odavala utisak da je idilična i bez većih problema. Dalila je oduvek bila jača i dominantnija u tom odnosu, jednostavno je temperamentnija. Primetila sam u "Zadruzi 5" da Dalila ima malo tu neku distancu koja mi je bila čudna. On je uvek bio pažljiv prema njoj, kada joj odnese da jede videla sam da je nakako bila ponekad hladnija, ali ništa to nije bilo specijalno da sam mogla da primetim da imaju neki ozbiljan problem u braku - rekla je Aleksandra pa dodala:

foto: Pritnscreen

- Što se tiče celukupne teme, ja ne znam šta da mislim. Na kraju će ispasti kako, kako naš narod kaže, tresla se gora, rodio se miš. Zaista mislim da Dalila neće napraviti grešku i ispasti neispravna prema Dejanu, smatram da ona, bez obzira na sve što se dešava u ovom rijalitiju, neće stupiti u odnos ni sa jednim drugim muškarcem. Ipak, njoj ova priča sa Carem, po mom mišljenju, nikako nije potreba. Zaista bih se šokirala ako bi se na kraju ona smuvala sa njim.

foto: Pritnscreen

Da li osuđuješ ili podržavaš Dalilu? Kako gledaš na njeno trenutno ponašanje?

- Meni, kao ženi, su neki njeni potezi skroz nejasni. Ne razumem ša ona ima da sedi sa muškarcem koji priča da je zaljubljen u nju, a udata je i navodno ne želi ništa sa njim. Gledala sam snimak na internetu kada sede ona Miki i Car, i njoj Filip tu priča kako je on zaljubljen u nju, kako je prelepa, da nema šta on ne bi uradio za Dalilu... Čemu potreba za tim? Ako si ti u braku, nema potrebe da uopšte sediš sa nekim ko se tebi udvara na bilo koji način, a pogotovo tako direktno. Takve stvari i ti neki potezi mislim da Dalili nisu potrebni. Kao i svakoj ženi, razumem da joj prija pažnja i komplemti, imponuje joj to sve. Njoj raste ego celom tom pričom iz koje bi morala da se skloni, ali ipak to je rijaliti i ona je toga svesna, ovo je nešto što je zanimljivo.

foto: Printscreen

Mnogi komentarišu kako je ovo Dalilin i Dejanov dogovor, šta ti misliš o tome?

- Bilo bi bolje po njih da su se ovo dogovorili (smeh). Iskreno mislim da niko ne bi patio da je reč o dogovoru i da bi za njihov brak bilo bolje da se o tome radi, ali poznavajući ih ne verujem da se radi o nečemu što su oni unapred isplanirali. Da se stavim sada u tu poziciju, prva ja ne bih mogla da imam u nekoga toliko poverenje da mu dozvolim da se upusti u takvu stvar i da budem sigurna da tu nikada neće proraditi neke emocije i da se ništa neće desiti. Takav dogovor ja lično ne bih mogla da iznesem. Mislim da će oni na kraju uspeti da pebrode ovu situaciju i da se pomire. Iskreno, ja mislim da od ove priče nema ništta i da neće biti ništa, ali se digla velika buka. Dalila dolazi iz takve porodice i iz takvog okruženja gde bi bilo sramota da ona uradi tako nešto. Njena porodica ju je tako vaspitala da mislim da ona neće sebi dozvoliti da pređe granicu. Ja se iskreno nadam da Dalila sebi i svojima neće prirediti takvu bruku i sramotu.

foto: Printscreen

Koje njene izjave su na tebe ostavile najnegativniji utisak?

- Nije mi se dopala njena izjava da joj je crni sto posao, a da okolo živi normalan život. Njena izjava: "Ja do sada nisam živela, ovde sam počela da živim", mi je katastrofa i uopšte nema smisla. To mi je besmisleno i smešno. Onda, izjavila je da bi htela da bude slobodna, ali da se ne razvede... Ako mene pitaš ona se i ovako udata ponaša previše slobodno. Celom ovom pričom, ona je dokazala da je previše slobodna jer može da sedi sa muškarcem koji joj se udvara, a tu ti je u kući i muž sa kojim si u braku.

foto: Printscreen/Instagram

Kako komentarišeš što je gađala Filipa Cara šoljom?

- Ne znam, lično mislim da ona pokušava malo da podigne sebi cenu i nahrani ego. Voli Dalila malo da flertuje, prija njoj epitet "zavodnice" i trudi se da ostavi takav utisak.

foto: Printscreen

Kurir.rs/ Ana Denda

