BESNA NA ĆERKU! DALILINA MAJKA: Deki je moj sin do smrti, drugi me ne zanimaju! MUJIĆEVU OSUDILI RODITELJI! (FOTO)

Dalila Dragojević preljubom koju je učinila javno u "Zadruzi" i to na oči svog muža Dejana Dragojevića nije razočarala samo svog oca Husa Mujića, koji je u eksluzivnoj ispovesti za Kurir poručio da se odriče ćerke ukoliko se razvede i u Gornji Šepak dovede ljubavnika Filipa Cara, nego i majku Eminu Mujić koja zeta podržava.

foto: Sonja Spasić, Shutterstock

Iako još uvek izbegava da se oglašava za medije, ona je na Fejbuku u nekoliko navrata odgovorila na komentare svojih pratilaca povodom afere koja se dešava između njene ćerke, još uvek zavničnog zeta i kontroverznog učesnika rijalitija iz Hrvatske.

foto: Sonja Spasić

Ineteresantno je to da Mujićeva ni u jednoj poruci koju je objavila nije pomenula naslednicu, dok je za Dejana istakla da je njen sin do smrti. Štaviše, ona je umesto svoje fotograrafije na profilu postavila Dragojevićevu i na taj način sima stavila do znanja na čijoj je strani.

foto: Printscreen/Pink

- Draga moja Emina, ja sam u šoku, znam da ti je preteško i da ti je ćerka, ali svaka ti čast na potezu koji si uradila. Deki tako nešto nije zaslužio sa njene strane - bio je prvi komentar na koji je Mujićeva odreagovala:

- Hvala draga, a Deki će uvek ostati moje dete i drugi me ne interesuju. Lep pozdrav - napisala je Mujićeva.

foto: Fejsbuk Printskrin

Ona je odgovorila i pratiocima koji veruju da će i pored javne prevare Dalila i Dejan nakon završetka ovog šoua ostati zajedno. Ako je suditi po komentaru, žena koja ga je napisala je bliska prijateljica porodice Mujić:

- Draga moja Emina, ponosna sam što si moj prijatelj. Jer, ovakva žena se jednom rađa. Ja znam da će Deki ostati zauvek tvoj sin. A, duboko u srcu verujem da će Dalila i Deki biti zajedno. Ljubim te i želim ti puno snage za sve - navedeno je na Emininom profilu. To je Dalilinu majku po svemu sudeći pogodilo, pa joj je uzvratila :

- Hvala draga Slavice, a nositi bol i tugu i sama znaš kako je. Ali, sve će proći i ko preživi sve ovo, pričaće. Deki je moj sin dok ne umrem. Čuvaj mi se moja Slavice, a život moramo nastaviti kako god. Ima i gore od ovog pa ljudi žive sa tim - zaključila je Dalilina majka.

foto: Fejsbuk Printskrin

Na njenom profilu mogu se videti komentari ljudi koji uglavnom podržavaju Dejana Dragojevića.

Svađa Raskinuli Dalila i Car Dalila Dragojević i Filip Car su raskinuli u noći između srede i četvrtka, i od tog momenta nisu progovorili nijednu reč. Dan posle Dragojevićeva je izbegavala dečka i muža. - Mene nemoj psovati. Skloni se od mene, ne trebaš mi u životu, bićeš sama - rekao je Car. Dalila mu je odgovorila. - Zna se šta je mangup, nećeš više sa mnom biti nikad. Sad će ti neke ući i pa ćeš biti sa njima - poručila mu je. Nakon te žuste rasprave više se nisu obratili jedno drugom, a dokle ostaje nam da vidimo. foto: Printscreen/Pink

Ljiljana Stanišić

