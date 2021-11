OLOŠU, NA SVE SAM ĆUTAO DA BI TI OSTALA ČISTA! Dejan se uneo ženi Dalili u lice, šutira pred sobom, pomenuo joj TETOVAŽE I PORUKE!

Dejan Dragojević komentarisao je ponašanje svoje žene Dalile Dragojević koja ga je prema njegovim rečima šutirala kao loptu.

On se naljutio, pa je čak počeo da razbija sve ispred sebe.

foto: Printscreen

- Ljudi očekuju da uzmem da je izvređam, nisam takav. Za Dalilu nemm ništa ružno da kažem iz našeg odnosa. Dematnujem sve što Miljana priča. Poslednji put demantujem, nikad te neću odbraniti zato što si ološ prema meni! Us*ala si me, je*alal si mi mamu, demolirala i onda dođeš i kažeš da ćutim? Neću te više braniti imaš osobu koja će da te brani. Nosi se sa svojim posledicama! Nema ništa ružno da kažem za tebe, niti da te povredim. Kad sedneš sama, razmisli šta radiš! Koliko god da si srećna, razmisli koliko si drugu stranu usra*la. Nikad više neću da joj stanem u odbranu. Odbrani mene od sebe, od svojih postupaka... Od tetovaža, dece i dela. Bodeš me iz dana u dan. Ne treba mi ništa, tražiću od ljudi koji su ovde - govorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Slažem se sa Dejanom - dodala je Dalila.

- Na sve sam ćutao da bi ti ostala čista - dodao je Dejan, pa otišao u pušionicu i zaplakao.

On je malo pre obraćanja Dalili otkrio u šta sve sumnja.

- Ovde ništa ne kapiram. Kad kažem sam, mislim na poglede koje sam imao za život i kojom osobom. Ja znam da će mi se javiti 700 ljudi kad izađem, ali nisu ljudi sa kojima mogu da izgradim nešto svoje. Što se tiče snimka, komentarisao bih i ne bih. Stvari koje se dešavjau su stvari koje mi nisu normalne. Govorila je da ne bi bila sa Filipom jer je podseća na bivše, a onda stupi u vezu. Par puta sam joj rekao "brate", na šta se naljutila. Prošle su godine, kad sebi to ne bi trebala da dozvoli, a sad joj prija. Možda stvarno to neko voli. Prećutim jer pustim da ide svojim tokom. Ja nisam dozvoljavao da brak neko komentariše negativno, ona svakom rečenicom daje prostora da pi*aju po svemu, to jeste meni. Ti u tom braku nisu, daješ prostora da se udara. Šta da branim? Onda mi bude krivo što da ćutim kad znam da je bilo dobro. Spustim glavu ne izađem iz pušionice jer me je sramota da izađem. Svako dođe pita i priča, a sve je to više informativno da zadovolje neku svoju stranu. Nisam trenutno u fazonu da kažem svašta. Bezveze se osećam, ne mogu da opišem. Danas čujem da je Miljana rekla da je pisala Brendonu poruke, je l' to istina? - pitao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ti znaš da nije istina - rekla je Dalila.

- Ne znam, sumnjam. Ne verujem ni u šta. Šokiran sam sa svim. Moj unutrašnji osećaj govori šta me lomi - dodao je on.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:16 DA LI JE ON NAJBOLJI FRAJER MEĐU DECOM POZNATIH? Dejan ima telo celo u MIŠIĆIMA, nije u javnom svetu, a evo čiji je SIN! (VIDEO)