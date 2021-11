MILJANA SE POSVAĐALA SA ZOLOM, ON PROVEO NOĆ SA DENIZ! Nastaće HAOS kad KULIĆEVA ugleda ove vrele KADROVE! (VIDEO)

Miljana Kulić nije želela da ode na žurku u toku prethodne noći, a njen dečko Lazar Čolić Zola, najpre se solidarisao sa njom, ali je ipak noć proveo u društvu Deniz Dejm.

foto: Printscreen/Pink

- Kad god da sam ga komentarisala i pre nego što si ti došao, on mi preti da ću da idem na kapiju, da će da mi je*e ammu, da ću da zažalim, to je Car - rekla je Miljana.

- Opet ti mene... je*em ti sunce u pi*ku. To sad namerno pričaš da ispadne da ja hoću da te ugušim - rekao je Zola.

- Kada me je Marko Osmakčić na*ušio ti si normalno pričao sa njim, ali dobro ti moraš sa nekim da se družiš, tako da ja neću da pričam o tome više da se ne bih osećala kao da sam namazana go*nina. Strašno se loše osećam kada me neko vređa a ti ćutiš - govorila je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Kada ti je Tara govorila neke stvari ti si je indirktno vređala i rekla da je narkomanka - rekao je Lazar.

- Ona je meni rekla da se ne bi ponosila da je ona Miljana Kulić. Čoveče, ja sam zbog tebe pobegla, a ti ne možeš ni da me braniš ni da me ispoštuješ. Da pričaš sa tim ljudima koji me ponižavaju, to mi je nagore od svega - dodala je Miljana.

- Ne znam ni jednu stvar da sam ja uradio a da ti meni nisi prebacila javno - rekao je Zola.

- Mnogo toga nisam rekla - navela je Miljana.

- Šta treba da uradim da budeš zadovoljna? - pitao je Zola.

- Možeš da mi napraviš kafu - smeškala se Miljana.

Zola je nakon rasprave otišao sa Deniz u kazino, gde su đuskali celu noć. Miljana mu je već pravila ljubomorne scene zbog ove zadrugarke, ali očigledno njega on nije mario za to.

foto: Printscreen/Pink

foto: Printscreen/Pink

Njih dvoje su se ponašali kao da su sami u kazinu i ceo podijum je bio njihov.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić