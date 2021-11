ZOLA MI BRANI DA KOMENTARIŠEM CARA I DALILU JER JE ON SLABIĆ! Kulićeva o krahu ljubavi: Više nećete gledati ŠIZOFRENU MILJANU!

Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić raskinuli su svoju veridbu, jer Zola ne želi da se do kraja zauzme za Kulićevu i da je podrži u njenim sukobima sa raznim zadrugarima.

- Stavila je naš odnos na poslednje mesto. Ne moj odnos i nje ne može niko da utiče osim nje i mene. Ako ona želi da joj svi odnosi budu bitniji i da ja moram posle toga da vodim bitku i njeno komentarisanje. Ona treba da komentiariše svaku temu, kao i ja, pogotovo ona. Sebe da dovodim u situaciju da mi bude loše, a znam da ona neke stvari prva inicira. Hoću da imam zdrav odnos i da me sluša. Ako sam mogao neke stvari da promenim i budem drugačiji, onda može i ona - govorio je Zola.

- Mogu li da nastavim sa Zolom razgovor? - pitao je voditelj.

- Ona mene stavlja u poziciju da ne možemo da se razumemo i razgovaramo. Ona je takva, ona sada ne može recimo da gleda ove prizore, a ubacuje se tu. Samo malo da me posluša sve bi bilo bolje. Ne treba da se nalazi u nekim dešavanjima jer ne utiče dobro na njeno zdravlje. Ako se ona ovako oseća kako ja da budem dobar za nju i da se osećam kako treba - naveo je Zola.

- Ko može da ostane imun na ovo. Ja ovde nisam došla da vodim ljubav ceo dan, mnogo sam grešila i sada sam došla da ispravim neke stvari. Ničiju porodicu ovde nisam uvredila, da se razumemo. Navikla sam da mene Zola blati, ne ume da stane iza mene. Kao što nije smeo da se suprotstavi Tomoviću tako nije smeo ni Caru. Večito mi brani da komentarišem, ali ima i drugih ljudi koji će reći isto. Jesam pevala pesmu Dalili "da me vidi babo" od Marka Bulata, ali nikada nisam vređala. Spominjala sam takođe, da može i njima da se desi na odu na kapiju, to je sve zato što su me provocirali. Ja se prema Zoli nisam promenila, ćutala sam. Istina je, kada sam se vratila od psihijatra, šest godina sam u rijalitiju i želim da radim na svom mentalnmom zdravlju. Svesna sam da je meni potrebna muška figura, neko ko će da me isprati u svemu, treba mi da bude neko ko će da mi postavi leđa - govorila je Kulićeva i nastavila:

- Bane Đokić mi je danas rekao da sam u pravu i da svi misle isto, ali niko ne sme da mi kaže, da je on sa mnom samo zbog koristi. Takođe, rečeno mi je da ništa ne prihvatam srcem i da se posvetim sebi. Zola nešto stalno kuka, kako ima traume od mene, kako se znoji, kako ne može da spava, njemu ništa ne odgovara. Zbog čega je to tako? Zato što je slabić! Više nećete gledati šizofrenu Miljanu, jeste mi bilo teško sinoć, popušila sam dosta cigareta, ali biće mi bolje vremenom. Izvede me iz takta, steže me u grudima, mozak me boli, ali više nema toga - govorila je Kulićeva.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić