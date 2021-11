JA SAM PAČAVRA KOJA MOLI! Miljana Kulić dobila emotivni SLOM posle raskida sa Zolom, a nećete verovati gde je PRESPAVAO! (VIDEO)

Došlo je do kraha veze između Lazara Čolića Zole i Miljane Kulić tokom izbacivanja.

Ona dugo nije mogla da dođe sebi zbog toga, pa je išla i na intervju i ogolila dušu o celokupnoj svađi sa Zolom.

foto: Printscreen

S obzirom da njih dvoje dele krevet, jedno od njih dvoje trebalo je da ga napusti, a to je uradio Zola. Lazar je jutro proveo u studiju gde se snima radio-emisija.

- Ja sam imala taj okršaj sa Carem, Zola ima problem jer Car ustane kada ga pogodi istina... Pozadina cele priče je da se ona udala za Dejana zbog oca, a svašta je radila, naravno da ću ja to sve iznositi. Nikada nisam imala Zolinu zaštitu, očigledno nije sposoban za to, ali nisam želela da me sputava. Rekao mi je da Car to ne zaslužuje, jer on mene nije komentarisao kad je trebalo. Samu sam sebe šamarala, kada je Car rekao Damiru da će mu je*ati bolesnu majku, kako bi ozdravila - pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen

- Rekla sam da ima vremena za našu svadbu, jer je on dobar prema meni samo dve nedelje, želela sam da se pokaže prema meni i mom sinu. Evo, vidiš kako se pokazao. On kad me ostavi, ne prilazi, a ja kad ga ostavim, ja sam ta pačavra, koja ga moli - završila je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.

