OVO JE NAJGORE ŠTO SE DESILO MILJANI ZA 5 RIJALITIJA: Kulićeva URLALA za crnim stolom, navela najgoru osobu ikada u Zadruzi! VIDEO

Zadrugari glasaju za najiritantniju osobu u Beloj kući, Miljana Kulić je sledeća dobila reč.

- Mene mnogo nervira Tanja jer je previše dobra za ove ljude ovde, nikada neće da ulazi u konfikte, stalno ćuti, stalno je kao iznad svega. Takođe Viktorija, mesi pitu do sedam ujutru a onda svašta kažu za nju. Nervira ne sve to. Ovde nikad nije bilo gore što se tiče međuljudskih odnosa, niko ništa ne deli. Magdalena je moje pozitivno iznenađenje, ali posle njenog postupka za hranu sam se razočarala. Takođe bih navela Anu Spasojević. Ne mogu da vam objasnim osećaj kada neko neće da da parče hleba nekome ko je bolestan, to je dno dna i nije za komentarisanje - govorila je Miljana.

- Magdalena se pokajala i rekla je to. Ako se nisi iskreno pokajala nisi trebala ništa da govoriš - dodala je Spasojevića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo je dno dna! - viknula je Miljana.

- Kada Sandra spava mi ne delimo ništa, ne odlučujem ja sama o tome, jr isam sama u budžetu. Jesam pogrešila i izvinila sam se -

- Parče hleba ne bi ni tebe ni Sandru spasilo da si dala parče hleba. Kako da navedem bilo koga ovde, kad je voo najgore dno dna koje sam videla za pet -sezona ovde, nema govora! - vikala je Kulićeva.

- Mene niko nikada nije ponudio, sem Anđele i Sandre! - rekla je Magdalena.

- Što se mene tiče, Irma je najiritantnija. Provocira, svađa se, pljuje. Jasno mi je da je to dobro za rijaliti, ali mislim da preteruje. Stalno se meša u naš odnos, uvek je u pravu, svi su u nju zaljubljeni... - govorila je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam neko ko se mnogo potresa i sluša ostale ljude. Znam da neću većinu videti napolju pa ne obraćam pažnju. Nisu me mnogi toliko izazvali. Navešću jednu koja ponekad ume da me iziritira i koja kao da želi da nas ponizi. Navešću Marka Đedovića, on jedino može da me pomeri.Često se osećam poniženo kada priča o nama, stalno spominje koliko smo neobrazovani, ovakvi ili onakvi. Ima istine, ali je često ponižavajuće, svi smo pod istim krovom i svi smo spali na to da jedemo jednu paštetu. Nisi ti loš čovek niti govorim nešto loše, samo mislim da je preterivanje - govorio je Zola.

- Nemoj da se ljutiš, ja zaista tako mislim - dodao je Đedović.

- Hoću da kažem ima momenata kada je skroz u pravu, ali kad kažeš ko su ovi ljudi, šta ovi ljudi, ko su oni... Spomenuo bih možda i Sandru Rešić ali eto neću, neka bude Đedović. Sa njom sam izgladio odnose, idemo dalje - nastavio je Zola.

Kurir.rs/M.M.

